快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

連江縣府為留才辦未婚聯誼 23人中8對有交往意向

中央社／ 連江縣28日電

馬祖公務機關「留才」成重要課題。有連江縣議員肯定今年縣府為留住人才辦聯誼活動「成績」不俗。人事處回應，今年共23人參與聯誼，8對表達有交往意向。

連江縣議會進行第8屆第4次定期大會，今天為總質詢最後一天，國民黨縣議員陳貽斌質詢連江縣政府人事處長林承澤時指出，馬祖地方小，人際關係緊密，民眾參加聯誼活動礙於面子問題而不敢報名。而馬祖號稱幸福島嶼，可透過「真愛的力量」，讓人才願意根留地方。

人事處長林承澤說，今年委外辦理「搖馬祖，夏戀微幸福」活動，共12名男性、11名女性，共23人報名參加。考量地區人際關係，募集一定比例台灣本島未婚男女參與。並走訪北海坑道、津沙村等處。根據聯誼活動後調查，共有8組配對成功，表達想進一步交往意向，比例達72%。

選區為莒光鄉的陳貽斌認為，聯誼形式可以更多元活潑，比方說闖關遊戲、尋寶等，若覺得在南竿很尷尬的話，建議可到莒光辦理，在地少人稀的陌生環境下，更容易催化戀愛氣氛。

林承澤會後接受中央社記者訪問指出，今年首度由人事處主辦未婚聯誼，且未限制職業，縣內20歲以上未婚男女皆可參與。目的除擴展單身民眾交友圈外，更重要的是為留住馬祖地區人才。若府會支持，明年將繼續辦理。

聯誼 馬祖

延伸閱讀

馬祖高雄包機擬12月續辦 待民航局核定

北海遊憩區光環境展示 7大燈區溫暖馬祖冬天

新台馬輪今抵達馬祖 客貨爭道現亂象…連江議員籲乘客安全優先

閩東語音樂劇《相約十五暝》 12/6-8高雄、台中展現馬祖戰地人文故事

相關新聞

高鐵延伸屏東案 屏縣府盼盡速定案、縮短期程

高鐵延伸屏東案，交通部鐵道局昨在高雄辦理路廊方案說明會中提及綜合規劃核定預估需4到5年。對此，屏東縣長周春米表示，無論何...

屏東9月大嬰兒吞筷子塑膠袋一直吐 母控醫院不願看診院方駁斥

有民眾PO文指出，9個多月的小孩把筷子塑膠袋吞下肚一直吐，送到東港輔英醫院急診室，沒想到櫃台護理師竟說沒有健保卡不能看，...

交通部長陳世凱拜會高雄市議會 高鐵南延最快3年後動工

高鐵南延屏東案正在高雄各地舉辦路線說明會，交通部長陳世凱今天拜會高市議會，到場交換意見的議員全是民進黨籍。陳世凱強調，依...

高雄男打工摔死 政風處調查僅「交出一張紙」議長氣炸

高雄市去年6月發生一名17歲少年在工地違法工作時意外摔死，市議員黃明太今年5月質詢批勞檢處未確實做報告，涉嫌包庇廠商，市...

敞篷超跑在高雄港灣奔馳 業者曝參考杜拜水上超跑

日前高雄光榮碼頭有好幾輛超跑停泊在海上，有民眾拍照後po上社群平台分享，引起網友熱議。今天業者出面說明，遊艇超跑是公司近...

屏東縣推沼渣沼液澆灌農田、建汙水淨化場 獲綠色城市獎

衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項結果出爐，屏東榮獲「健康城市類－綠色城市獎」，目前縣內已建置3座水質淨化場，並整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。