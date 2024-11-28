連江縣府為留才辦未婚聯誼 23人中8對有交往意向

馬祖公務機關「留才」成重要課題。有連江縣議員肯定今年縣府為留住人才辦聯誼活動「成績」不俗。人事處回應，今年共23人參與聯誼，8對表達有交往意向。

連江縣議會進行第8屆第4次定期大會，今天為總質詢最後一天，國民黨縣議員陳貽斌質詢連江縣政府人事處長林承澤時指出，馬祖地方小，人際關係緊密，民眾參加聯誼活動礙於面子問題而不敢報名。而馬祖號稱幸福島嶼，可透過「真愛的力量」，讓人才願意根留地方。

人事處長林承澤說，今年委外辦理「搖馬祖，夏戀微幸福」活動，共12名男性、11名女性，共23人報名參加。考量地區人際關係，募集一定比例台灣本島未婚男女參與。並走訪北海坑道、津沙村等處。根據聯誼活動後調查，共有8組配對成功，表達想進一步交往意向，比例達72%。

選區為莒光鄉的陳貽斌認為，聯誼形式可以更多元活潑，比方說闖關遊戲、尋寶等，若覺得在南竿很尷尬的話，建議可到莒光辦理，在地少人稀的陌生環境下，更容易催化戀愛氣氛。

林承澤會後接受中央社記者訪問指出，今年首度由人事處主辦未婚聯誼，且未限制職業，縣內20歲以上未婚男女皆可參與。目的除擴展單身民眾交友圈外，更重要的是為留住馬祖地區人才。若府會支持，明年將繼續辦理。