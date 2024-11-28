高鐵南延路線年底決定 陳世凱：3、4年後才動工

交通部長陳世凱今天到高市議會向議長康裕成等人說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，交通部分析高雄案對高鐵永續經營較佳；康裕成要求採取對高雄影響最小、最有共識方案，陳世凱則說，年底決定路線，3至4年後才動工。

陳世凱今天到高雄市議會說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，康裕成要求高雄案要給足地方「紅利」，並採取對高雄影響最小、最有共識方案，消弭各方疑慮。

交通部針對高鐵延伸屏東的「左營」及「高雄」案進行優劣分析報告，強調高雄案是對高鐵系統永續經營較佳方案；陳世凱說，高雄案將採最小範圍、對綠園道影響最少、降低對交通影響等。

交通部依台灣軌道工程學會參訪學者專家意見指出，高雄案是系統永續營運較佳方案，並強調將減少明挖路段長度；陳世凱說，今年底將決定高鐵延伸屏東案的路線，約3至4年後才動工。

交通部結束說明後，康議長忍不住吐槽「早知現在，何必當初」，現在才要花這麼多時間說服高雄人；她向陳世凱表示「高雄人受夠了」，好不容易結束台鐵地下化黑暗期，又將面臨高鐵施工期影響。

康裕成認為，高雄案路線要給足地方「紅利」才能消弭怒火，建議進行地下連通或地上連通，銜接各大商圈，以人潮帶動商機。

高雄市民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富及邱俊憲等人，也表示希望高雄案降低對高雄在地各方面影響；康裕成說，高雄案將是高雄未來百年發展最後一次機會，中央與市府要對地方說明讓市民充分了解。