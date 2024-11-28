敞篷超跑在高雄港灣奔馳 業者曝參考杜拜水上超跑

日前高雄光榮碼頭有好幾輛超跑停泊在海上，有民眾拍照後po上社群平台分享，引起網友熱議。今天業者出面說明，遊艇超跑是公司近期推出的新系列遊艇，特地參考杜拜水上超跑，開發設計出能在海上行駛的「超跑造型遊艇」，今天正式在2024台灣遊艇展上亮相，即日起開放預約12月2日後搭乘航班，3人包船20分鐘體驗價4800元。

近來有民眾在高雄光榮碼頭驚訝發現，好幾輛超跑停泊在海上，拍照上傳至社群平台分享「為什麼有車停在海上」，隨即引起網友熱議「酷欸 沒想到現在台灣也有了！」、「第一次看到」、「很適合高雄」，許多網友也好奇體驗費用，更有人以杜拜的價格推算猜測「聽說價位15分鐘8400元」。

開發出遊艇超跑的「艇萌玩家」執行長張鴻文說，體驗20分鐘8000元是杜拜的價格，杜拜的水上超跑活動以奢華外觀與高科技設備聞名，這次新推出的「遊艇超跑」便是以其為靈感，將遊艇與超跑結合，製造出能在海上行駛的「超跑外型遊艇」。

張鴻文表示，遊艇超跑以色彩繽紛的超跑外型，裝上遊艇的引擎製造而成，內裝配備包含儀表板、大尺寸螢幕、高級音響、座椅配置等，都能媲美陸地上的跑車，整體造價近新台幣500萬元；共有3種款式「R系列」、「L系列」、「F系列」，分別可搭乘4人、3人、3人，體驗費用均為1人1800元，包船價4800元 。

張鴻文說，這項創新設計不僅展示了台灣製造技術的精湛水平，也希望為台灣遊艇市場帶來全新玩法，吸引更多國內外遊客感受這項奢華與科技結合的水上娛樂體驗。