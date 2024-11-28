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衛武營「台灣舞蹈平台」登場 歐美亞舞蹈藝術家齊聚

中央社／ 高雄28日電

衛武營國家藝術文化中心「台灣舞蹈平台」即將登場，29日至12月1日將有5檔售票演出及5檔開放舞台的節目，策展人周書毅表示，各國傑出舞蹈藝術家將齊聚高雄。

衛武營今天舉行活動記者會，衛武營藝術總監簡文彬表示，為了匯聚南台灣當代舞蹈能量，衛武營自2016年在場館籌備期間即開始舉辦「台灣舞蹈平台」，多年來不僅讓編舞家與舞者間有機會在此交流對話，同時也把舞蹈藝術進一步推廣給大眾，更開創跨國交流機會。

今年「台灣舞蹈平台」邀請來自17個國家地區、38名歐美及亞洲專家來場館，透過交流、參訪、藝術家創作提案、國際經驗分享、專題講座等活動，增進國內藝術家國際視野及能見度。

衛武營表示，今年活動首度與國家文化藝術基金會合作「亞洲國際策展人交流計畫」，擴大邀請16名來自亞洲9國的表演藝術製作人、策展人及藝術節總監來台交流；本週末將有來自台灣、新加坡、韓國、寮國、法國、德國與英國藝術家作品，讓觀眾一睹當代舞多元面貌。

此外更有舞蹈影像展，在衛武營樹冠大廳、演講廳，及高雄市電影館放映國際徵件與邀映優秀作品，發掘不同人、地方與時間的身體舞蹈記憶。

周書毅同時是衛武營駐地藝術家，他今天致詞時說，舞蹈一直記錄人類歷史，此次活動以身體史觀點，梳理混雜的時代歷史，重新定義難以理解的身體，甚至透過舞蹈來面對自己的生命故事。

5檔售票表演包括林怡芳和喬斯林．科頓辛的「半屏山」、林怡芳「Party」、揚．莫蒙「舞者的奧德賽之旅」、林燕卿「＿＿途中」、簡晶瀅和Issue PARK朴光錫的「夏娃與他」，以及TAI身體劇場「啪啪喀」、奧萊．康詹拉「圓」、艸雨田舞蹈劇場「親密近地」。

劇場 藝術家 衛武營

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