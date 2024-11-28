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屏東縣推沼渣沼液澆灌農田、建汙水淨化場 獲綠色城市獎
衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項結果出爐，屏東榮獲「健康城市類－綠色城市獎」，目前縣內已建置3座水質淨化場，並整合30公頃的萬年溼地群淨化水質，小琉球亦建置4座聚落式汙水處理設施，改善環境生態提升旅遊品質。
縣府環保局表示，今年以「再見希望城－阿猴城淨水傳奇」為主題參與評選，經書面審查、口頭報告及實地訪查3階段評選審查，最終在全國42件參選作品中脫穎而出，榮獲綠色城市獎項，42件作品中僅有5件獲獎。
環保局表示，屏東推動汙水下水道工程，解決河川汙水問題，縣內已建置3座水質淨化場，並整合30公頃的萬年溼地群淨化水質，有效降低水體汙染。
另外屏東是畜牧大縣，縣府也推動畜牧糞尿資源化沼渣沼液澆灌農田，目前核准通過家數為全國第一。從源頭減廢逐步改善水質，環境部列管嚴重汙染關鍵測站，由2018年4站降至今年1站，目前東港溪關鍵測站已脫離嚴重汙染，有明顯改善。
另外小琉球每年吸引百萬人次登島，龐大觀光人口帶來嚴重的汙水負荷，縣府目前已完成建置4座聚落式汙水處理設施，可大幅提升離島生活汙水妥善處理率，改善小琉球海域環境生態，提升居民及遊客生活及觀光品質。
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