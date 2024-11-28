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影／金酒「蛇來運轉」玉璽酒公開抽籤 抽出4千名幸運兒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司玉璽酒抽獎活動由金門縣府參議呂清福（右）偕同金門酒廠董事長吳昆璋按下啟動抽籤按鈕。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司玉璽酒抽獎活動由金門縣府參議呂清福（右）偕同金門酒廠董事長吳昆璋按下啟動抽籤按鈕。記者蔡家蓁／攝影

你中獎了嗎？備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，由電腦從符合資格的12萬9623人中抽出幸運的4千人，每人可購得「蛇來運轉」蛇年玉璽酒1盒，酒度56度，容量0.6L，由於今年是全套玉璽酒的倒數第二款，酒商預估，民眾轉手最少可賺2萬。

金門酒廠2025年推出的「蛇來運轉」乙巳蛇年玉璽酒，延續十二生肖系列的熱潮，備受縣民期待。今日下午2時許在金門酒廠多媒體簡報室舉行公開抽籤記者會，由金門縣府參議呂清福及金門酒廠董事長吳昆璋主持，並邀請金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、縣府主計處長王崑龍、縣府財政處長陳國庭與律師、資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。

吳昆璋表示，金門酒廠自2015年起推出以十二生肖為主題的玉璽酒，至今已發行10款，蛇年玉璽酒是倒數第二款。今年為延續公平抽籤的透明機制，金門縣政府與酒廠採用電腦亂數抽籤，讓所有符合資格的縣民都有機會購買限量酒品，他也透露，玉璽酒的抽籤是「幾家歡樂幾家愁」，雖然他過往從來沒中過籤，但深信這個抽籤是符合公平公正的原則。

金酒公司表示，「蛇來運轉」玉璽酒以蛇年吉祥意象為設計靈感，酒瓶結合琉璃與陶瓷工藝，底座篆刻「蛇來運轉」四字，象徵四季平安與財富滿盈。酒盒外觀採用木製設計，搭配「蛇盤富貴」立體雕塑，整體設計大氣典雅，展現蛇年的好兆頭。

據了解，今年「蛇來運轉」玉璽酒的價購價格為新台幣22000元，每位中籤者限購1盒，但酒商表示，蛇年為第11款，僅剩後年的馬年就可集滿整套，所以轉手價最少可賺2萬元，顯示其高市場價值與升值潛力。

價購期間為今年12月10日至23日，每日08時30分至12時及13時30分至17時，請持中籤通知單、現金、本人身分證正本及印章或簽名至金酒公司金寧廠福利大樓3樓辦理價購，補價購期間為2025年1月2日至4日，未能於價購時間內購買者，視同放棄價購資格。

抽籤結果將於今日下午5時30分後公布於金門酒廠官網http://www.kkl.com.tw，並同步寄發中籤通知單。如有疑問，可撥打金酒公司客服專線0800-033-823進一步諮詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，由電腦從符合資格的12萬9623人中抽出幸運的4千人，每人可購得「蛇來運轉」蛇年玉璽酒1盒。記者蔡家蓁／攝影
備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，由電腦從符合資格的12萬9623人中抽出幸運的4千人，每人可購得「蛇來運轉」蛇年玉璽酒1盒。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司玉璽酒抽獎活動今天下午登場，金門酒廠董事長吳昆璋在致詞時透露，他10年來從來沒中籤，但深信抽獎活動是公平的。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司玉璽酒抽獎活動今天下午登場，金門酒廠董事長吳昆璋在致詞時透露，他10年來從來沒中籤，但深信抽獎活動是公平的。記者蔡家蓁／攝影
備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，在各界長官、鄉鎮長的見證下進行。記者蔡家蓁／攝影
備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，在各界長官、鄉鎮長的見證下進行。記者蔡家蓁／攝影
「蛇來運轉」乙巳蛇年玉璽酒抽籤，金酒公司延請律師代表楊上德（右）與資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。記者蔡家蓁／攝影
「蛇來運轉」乙巳蛇年玉璽酒抽籤，金酒公司延請律師代表楊上德（右）與資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。記者蔡家蓁／攝影

蛇年 金門

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