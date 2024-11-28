台電送愛助澎湖社福機構 贈民生物資添溫暖
歲末天寒感恩的時刻，台電澎湖區營業處善盡企業社會責任，關懷列車今天分赴澎湖境內社福機構致贈民生物資，為弱勢族群帶來溫暖和希望。
台電澎湖區營業處送愛到社福關懷列車，今天由處長路奎琛率領志工團及同心園地成員，分赴馬公心路社會福利基金會樂朋家園、天主教惠民啟智中心、旭安菓葉社區式長期照顧服務機構及澎湖縣照顧服務協會等社福單位致贈民生物資，受贈的機構也表達感謝。
路奎琛表示，「關懷」一直是台電四大經營理念之一，台電除關心各團體用電狀況，提供節電改善方案外，為善盡企業社會責任，更敦親睦鄰主動發掘辦理愛心急難救助與致贈民生物資，落實社會關懷行動，期盼愛的循環與深耕，為弱勢族群帶來更多溫暖和希望。
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