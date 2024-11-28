快訊

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

記取城中城大火悲劇 高雄議員要求清查長輩「蝸居」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄市議員鄭孟洳關心銀髮族居住正義，希望市府建立蝸居通報訪查處理原則及列管關懷，確保長輩居住安全。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員鄭孟洳關心銀髮族居住正義，希望市府建立蝸居通報訪查處理原則及列管關懷，確保長輩居住安全。記者徐白櫻／翻攝

獨居長輩愈來愈多，高雄過去曾發生城中城大火悲劇，議員鄭孟洳實測發現，長輩租屋不易，全市僅779人申請老人在宅緊急救援連線服務，市府對弱勢長者「蝸居」情形毫無掌握、「孤獨死」之後也沒有明確法規。市長陳其邁說，會檢討社宅對於長輩調控比例，另跨局處合作訂定蝸居通案處理原則，配置相關資源解決問題。

市社會局掌握，高市獨居長輩1萬425人、列冊關懷3636人、779人申請老人在宅緊急救援連線。

高市議員鄭孟洳今天在議會總質詢關心長輩居住正義，現場播放實測影片，72歲單身男長者打三通電話租房子，全被以「只租年輕人」、「年輕人看到老人會怕」、「我問老闆看看」及「我不租老人」等理由拒絕，最後還被直接被對方掛電話。反觀副市長李懷仁及青年局長張以理年輕時租屋僅花1至2周時間租到房子。

鄭孟洳說，全市有超過3萬名老人有租屋需求，但房東都不太願意租房子給老人，包租代管媒合的長輩人數僅414戶，社會住宅數量少、且最多只有住12年，對高齡長輩太不友善。市長陳其邁允諾，會跟中央建議否有更優惠措施提供給參與包租代管房東，另研擬社宅對於長輩調控比例。

3年前城中城大火造成46人不幸喪生，罹難者多半是弱勢高齡長輩。鄭孟洳說，社會局應鼓勵列冊長輩裝置緊急救援連線，另外北市內湖市場及高雄城中城大火都凸顯出長輩蝸居問題，常必須仰賴社工或里長訪視才會知道，北市有態樣及人數調查，市府也應該實際訪查人數，並建立蝸居通報訪查處理原則及列管，以確保長輩居住安全。

陳其邁答詢說，施政確實應該關注弱勢民眾居住權，每縣市狀況不一樣，很難避免蝸居現象，他也認同要把民政、社會、警察及消防等單位整合起來訂定通案處理原則，先把38區人數調查出來，再來配置相關資源或媒合服務。

鄭孟洳也提醒，獨居人口的比例日增，風險也提高，很多房東擔心租房給獨居長輩若發生意外怎麼辦，日本、韓國等國家已經針對「孤獨死」擬定對策，但中央政府還沒有明確法規，誰來處理身後事及財產等問題變成三不管地帶，其他縣市政府已在制訂身後關懷處理等相關辦法，市府也應該提早因應。

高雄市議員鄭孟洳關心銀髮族居住正義，希望市府建立蝸居通報訪查處理原則及列管關懷，確保長輩居住安全。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員鄭孟洳關心銀髮族居住正義，希望市府建立蝸居通報訪查處理原則及列管關懷，確保長輩居住安全。記者徐白櫻／翻攝

租房子 蝸居 長輩 高雄城中城

延伸閱讀

高雄大林蒲遷村最快1年後啟動 議員提4訴求顧及全住戶

中油社區盼採民生用電計價 陳其邁允與經部協商解決

培育三級棒球 陳其邁：2025年增編1500萬元補助

高雄高球場土地收回 陳其邁：絕不妥協、照規矩做

相關新聞

高雄大林蒲遷村最快1年後啟動 議員提4訴求顧及全住戶

大林蒲遷村案的「新材料循環園區」目前進行二階環評，市長陳其邁日前說最快1年內完成，啟動拆遷補償；市議員陳麗娜則希望遷村計...

魷魚遊戲2宣傳活動要來了 「1.2.3. 高雄人」將在亞灣登場

韓國原創影集「魷魚遊戲」第二季內容即將播出，全球展開宣傳活動，高雄市長陳其邁說，高雄將是台灣的主要宣傳據點，預計12月2...

屏東縣推沼渣沼液澆灌農田、建汙水淨化場 獲綠色城市獎

衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項結果出爐，屏東榮獲「健康城市類－綠色城市獎」，目前縣內已建置3座水質淨化場，並整...

影／金酒「蛇來運轉」玉璽酒公開抽籤 抽出4千名幸運兒

你中獎了嗎？備受期待金酒公司玉璽酒抽獎活動，今天下午舉行，由電腦從符合資格的12萬9623人中抽出幸運的4千人，每人可購...

記取城中城大火悲劇 高雄議員要求清查長輩「蝸居」

獨居長輩愈來愈多，高雄過去曾發生城中城大火悲劇，議員鄭孟洳實測發現，長輩租屋不易，全市僅779人申請老人在宅緊急救援連線...

金門縣消防局創新設計 獲「鳳凰盃」消防產品設計獎

內政部消防署日前舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」與「金消e站通」兩組創新設計作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。