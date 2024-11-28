記取城中城大火悲劇 高雄議員要求清查長輩「蝸居」

獨居長輩愈來愈多，高雄過去曾發生城中城大火悲劇，議員鄭孟洳實測發現，長輩租屋不易，全市僅779人申請老人在宅緊急救援連線服務，市府對弱勢長者「蝸居」情形毫無掌握、「孤獨死」之後也沒有明確法規。市長陳其邁說，會檢討社宅對於長輩調控比例，另跨局處合作訂定蝸居通案處理原則，配置相關資源解決問題。

市社會局掌握，高市獨居長輩1萬425人、列冊關懷3636人、779人申請老人在宅緊急救援連線。

高市議員鄭孟洳今天在議會總質詢關心長輩居住正義，現場播放實測影片，72歲單身男長者打三通電話租房子，全被以「只租年輕人」、「年輕人看到老人會怕」、「我問老闆看看」及「我不租老人」等理由拒絕，最後還被直接被對方掛電話。反觀副市長李懷仁及青年局長張以理年輕時租屋僅花1至2周時間租到房子。

鄭孟洳說，全市有超過3萬名老人有租屋需求，但房東都不太願意租房子給老人，包租代管媒合的長輩人數僅414戶，社會住宅數量少、且最多只有住12年，對高齡長輩太不友善。市長陳其邁允諾，會跟中央建議否有更優惠措施提供給參與包租代管房東，另研擬社宅對於長輩調控比例。

3年前城中城大火造成46人不幸喪生，罹難者多半是弱勢高齡長輩。鄭孟洳說，社會局應鼓勵列冊長輩裝置緊急救援連線，另外北市內湖市場及高雄城中城大火都凸顯出長輩蝸居問題，常必須仰賴社工或里長訪視才會知道，北市有態樣及人數調查，市府也應該實際訪查人數，並建立蝸居通報訪查處理原則及列管，以確保長輩居住安全。

陳其邁答詢說，施政確實應該關注弱勢民眾居住權，每縣市狀況不一樣，很難避免蝸居現象，他也認同要把民政、社會、警察及消防等單位整合起來訂定通案處理原則，先把38區人數調查出來，再來配置相關資源或媒合服務。