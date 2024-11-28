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澎湖30年造林逾2271公頃 31有功單位個人獲表揚

中央社／ 澎湖縣28日電

農業部協助澎湖造林有成，縣長陳光復今天在「澎湖造林30年成果回顧紀念」展中，表揚31造林有功單位與個人，感謝他們對於澎湖綠化辛勞，擘劃澎湖綠化根基，30年來造林綠美化逾2271公頃。

農業部林業及自然保育署屏東分署與澎湖縣政府，今天起在澎湖科技大學國際會議廳合辦「澎湖造林30年成果回顧紀念」活動，並邀請歷屆澎湖造林推行小組召集人與造林工作隊隊長等退休前輩與相關成員，再度回到澎湖分享過往造林工作歷史點滴，同時實際走訪雙湖園、青螺濕地、九地營區等造林基地成果。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖離島地區因乾旱少雨，土壤淺薄有硬盤、風害及鹽害等環境條件不佳影響，限制農業生產及觀光等相關產業發展，為改善當地環境，自民國73年起至80年間執行「澎湖農業綜合發展計畫」之擴大造林計畫，是澎湖計畫性執行大面積造林濫觴。

農漁局指出，澎湖造林綠化工作，前總統李登輝在民國74年責成農委會（現改制為農業部）辦理澎湖復育造林任務，台灣省政府（已精省）於81年成立「澎湖造林推行小組」，下設「澎湖造林工作隊」，整合省政府農林廳林務局（現已改制為農業部林業及自然保育署），並由林務局屏東林管處成立澎湖造林工作隊來協助造林，直至112年8月1日起組織改造，解編林務局澎湖造林推行小組暨造林工作隊，成立潮州工作站澎湖分站，持續推動推動澎湖造林綠化等工作。

澎湖縣府林務公園管理所表示，澎湖造林工作隊自81年至112年進行造林綠美化工作，逾30年來，投入27億餘元，完成2271.33公頃；其中新植造林1868.99公頃，綠美化有402.24公頃，以最近20年種植林統計610萬株，厚植澎湖森林資源，過程艱辛，但成果豐碩。

農漁局表示，澎湖造林綠美化工作，逾30年期間歷經至少10任隊長、9任副隊長與各造林工作人員，今天在「澎湖造林30年成果回顧紀念」展出中，一起來回顧30年間造林成果與歷程；澎湖縣長陳光復今晚在活動中，將頒發感謝狀給農業部林業及自然保育署（前林務局）、農業部林業及自然保育署屏東分署與李桃生等31造林有功單位與個人，感謝協助澎湖造林綠美化，讓澎湖成為一座美麗島嶼。

澎湖縣 農業部

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