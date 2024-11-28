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魷魚遊戲2宣傳活動要來了 「1.2.3. 高雄人」將在亞灣登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
魷魚遊戲第2季將於12月26日上線，高雄將配合在21日推出「1.2.3. 高雄人」宣傳活動。記者徐白櫻／翻攝
魷魚遊戲第2季將於12月26日上線，高雄將配合在21日推出「1.2.3. 高雄人」宣傳活動。記者徐白櫻／翻攝

韓國原創影集「魷魚遊戲」第二季內容即將播出，全球展開宣傳活動，高雄市長陳其邁說，高雄將是台灣的主要宣傳據點，預計12月21日在高雄亞灣舉辦「1.2.3. 高雄人」活動；魷魚遊戲第2季強勢回歸，預計占領整座高雄港

2021年「魷魚遊戲」首播後風靡全球，Netflix上線28天，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第一。

3年前奇勳（456號選手）在遊戲中勝出，本想遠走高飛，卻在搭機赴美前臨陣反悔，決心展開新計畫，這次再度投身這場神祕的生存遊戲，又一次賭上性命，與一群新的參賽者爭奪 456億韓元獎金。

Netflix指出，第2季內容中，李政宰將再次回歸飾演成奇勳，以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，所有人會再次回到熟悉的迷宮階梯，進入「123，木頭人」的遊戲場地。

高雄是全台唯一被製作單位列入宣傳活動的城市，將在高雄港打造跟遊戲相關的布景及宣傳活動。市長陳其邁說，「魷魚遊戲」是全球性IP，希望藉由高雄市的景觀，結合在地文化與市民熱情，讓第2季獲得更大迴響，也讓高雄港灣美景躍居國際，歡迎市民及全台觀眾粉絲12月21日一起來參與「1.2.3. 高雄人」活動。

高雄港 魷魚遊戲

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