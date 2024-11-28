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金門縣消防局創新設計 獲「鳳凰盃」消防產品設計獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內政部消防署舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局搶救訓練科科長陳金城（右三）的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」設計，在競賽中獲得了消防產品設計獎產品組優秀獎。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局搶救訓練科科長陳金城（右三）的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」設計，在競賽中獲得了消防產品設計獎產品組優秀獎。圖／金門縣消防局提供

內政部消防署日前舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」與「金消e站通」兩組創新設計作品，在競賽中獲得了消防產品設計獎產品組優秀獎，並於當日展示設計成果，頗受矚目，充分展現了金門縣在消防科技上的實力與創意。

此次獲獎作品分別為搶救訓練科科長陳金城設計的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」， 利用無線定位技術，實現消防車與人員的即時定位，有效提升指揮效率與救援反應速度，獲得消防產品設計獎產品組的優秀獎，另金寧分隊洪嘉壕、第一大隊副大隊長戴紹恩與秘書陳叄奇共同開發的「金消e站通」，同樣榮獲消防產品設計獎產品組的優秀

獎。該設計是一款基於智能手機應用的消防系統，能透過移動端設備快速傳遞現場圖資與資源，顯著提高消防救援的行動效率。

頒獎典禮上，內政部消防署副署長馮俊益親自頒發獎項，並由獲獎團隊現場展示作品。內政部長劉世芳與消防署署長蕭煥章也蒞臨參觀，對金門縣消防局的創新成果給予高度肯定。劉世芳特別對「人車無線定位」系統的效能仔細詢問，由陳金城詳細說明技術特點及實際應用，獲得與會人士一致好評。

活動中，金門縣消防局的創新設計吸引了其他縣市消防單位的高度關注，連江縣消防局與金門進行技術交流，探討創新設計的應用經驗，並洽詢相關設備的技術合作可行性。

金門縣消防局局長呂英華表示，這些獲獎作品不僅展現了金門在消防領域的技術實力，也是推動消防工作科技化的重要里程碑。他感謝同仁的辛勤付出，並鼓勵全體隊員持續精進、創新突破，攜手提升金門縣消防救援能力，為縣民安全保駕護航。

內政部消防署日前舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「金消e站通」設計作品在競賽中獲得了消防產品設計獎產品組優秀獎，圖為消防隊員洪嘉壕（中）上台領獎。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署日前舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「金消e站通」設計作品在競賽中獲得了消防產品設計獎產品組優秀獎，圖為消防隊員洪嘉壕（中）上台領獎。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」創新設計作品引起注目，與會長官都特別到攤位上了解技術運用。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署舉辦第一屆「鳳凰盃」頒獎典禮，金門縣消防局的「人車無線定位，指揮運籌帷幄」創新設計作品引起注目，與會長官都特別到攤位上了解技術運用。圖／金門縣消防局提供

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