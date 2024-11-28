高雄大林蒲遷村最快1年後啟動 議員提4訴求顧及全住戶
大林蒲遷村案的「新材料循環園區」目前進行二階環評，市長陳其邁日前說最快1年內完成，啟動拆遷補償；市議員陳麗娜則希望遷村計畫能與專區脫鉤，先動用預算執行，另外應顧及當地遷村範圍外的少數住戶和低持分者權益；陳其邁說行政院已匡列800億經費，須等到環評和都市計畫結束才能執行，市府會在公平性原則之下，盡力照顧到每位住戶。
「新材料循環專區應該與遷村計畫脫鉤！」陳麗娜表示，目前新循環園區的二階環評一直卡關，導致無法動用預算，市府應該先行啟動遷村經費，不要讓大林蒲人民等下去；另外她建議市府4個方向，除了成立土地交易平台，讓當地能自由交換交易土地，另外當地農地鑑價應更符合市價，南星路之外非農地的「都市計畫外土地」應該也可以換取大坪頂土地，最後是擴大大林蒲居民登記集合住宅資格，例如低持分者、山邊路居民。
陳麗娜表示，目前大林蒲都市計畫的農地依規定可以換取大坪頂土地，都市計畫外土地只能被徵收，希望大坪頂若有剩餘土地，是否可讓非都市計畫的民眾「等值交換」；另外有許多民眾只有建物權、沒有土地權也希望能有登記集合住宅資格；她說捷運黃線經費2年追加906億，大林蒲還有細部問題未解決，經費應至少達1千億。
陳其邁表示，目前正在做環評和都市計畫變更，市府持續向中央反映應加速進行，「快的話一年時間可以完成」，市府持續調查檢討漁船收購、農地補償部分，目前行政院已經匡列經費800億，還是須等程序結束才能執行遷村；土地交易平台會由都市發展局評估是否設置，目前大林蒲還會做第二次農地鑑價，市府將會擇優鑑價結果。
陳其邁表示，8成大林蒲居民都同意遷村，盼改善居住環境、醫療條件，大林蒲都市計畫外土地很少屬於私人地，大多是國有財產署和台糖土地，經濟部是用地機關，新循環園區用地無法匡列所有住戶，之後遷村計畫確實執行時會滾動檢討修正，市府在考量公平性之下，盡可能照顧當地每位住戶需求和居住權，「我大概知道遷村範圍外的區域，市府會研究其他方式，若經濟部無法做，市府會協助想辦法」。
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