2024台灣國際遊艇展今登場 最貴「海上豪宅」4.5億元

第4屆台灣國際遊艇展今天在高雄亞洲新灣區盛大開幕，匯集了國內外知名遊艇品牌，總共12國、56家廠商，帶來77艘各式各樣的遊艇參展，不僅有價格4.5億元、如同海上豪宅的豪華遊艇，也有造型像是敞篷跑車的超跑外型遊艇，是歷來數量最多的一次船展，展現台灣遊艇產業的蓬勃發展與創新技術。

高市海洋局表示，本屆遊艇展為期4天，從今天開始至12月1日，前2天是專業買主日，後2天開放民眾現場參觀；本屆展覽型態首次參考國外辦展模式，移至戶外水上及碼頭陸域展出，展區橫跨本市亞洲新灣區亞灣、嘉信、亞果及第三船渠等4大遊艇碼頭。

這次遊艇展的廠商帶來水上休閒、遊艇精品配件、遊艇及碼頭服務等多樣產品。各式豪華、精緻遊艇製造商包括國內東哥、嘉鴻、嘉信、巨星、隆洋、奎隆等知名遊艇大廠，以及久慶、勤力、大方船舶等中小型船艇製造商，外加來自國外的公主、奧莫爾、亞芃伯格、辛普森、錚儀、駝峰等代理商共襄盛舉，共有77艘各式各樣的遊艇齊聚高雄。

嘉信遊艇公司這次參展的MONTE FINO Custom 125 TRIDECK豪華訂製遊艇，船長125英呎，售價新台幣4.5億元（美金1500萬），是本次遊艇展最貴的遊艇；船身採取不對稱甲板設計，前甲板配置有按摩浴缸、可放置水上摩托車的艇庫和船艉配置升降跳水板，在上層的Sky Lounge提供絕佳視野，並設置空中劇院、日式鐵板燒用餐區與品酒吧檯和冰酒櫃。

隆洋遊艇展出的卡比莉亞號，是該公司「RUBY 72」豪華型遊艇，船長72英呎、配備2具1000匹馬力的引擎，船上有2個駕駛台、1間水手房、2間雙人床臥室，艙內以高級柚木裝潢，客廳具有升降電視等娛樂設施，廚房則有微波爐、烤箱、電磁爐，原本售價7380萬元，船展特惠價5880萬元；卡比莉亞號提供包船出遊服務，2小時原價4萬8000元，船展期間75折優惠。

「艇萌玩家」開發設計出外觀像是敞篷跑車、能在海上行駛的超跑造型遊艇，也在這次遊艇展亮相，吸引民眾搶拍。高雄路竹區的永旺國際實業，從日本引進SUS304-CUN不鏽鋼螺栓、螺帽，可用在遊艇的船外機，防鏽、強度都遠勝一般的304不鏽鋼製品。

海洋局說，考量展區橫跨4座碼頭，為讓參觀民眾更進一步體驗遊艇乘坐樂趣，這次特別提供展區遊艇付費接駁服務，但數量有限、需事先線上預約，由小型非自用遊艇進行水路接駁，參觀展覽的民眾可同時欣賞高雄的山海河港、美麗市景。