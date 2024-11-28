高雄機車格遭「水泥覆蓋」成斜坡長達10年 市府開鍘了

高雄市中山二路一處民宅外側的避車彎停車格被發現遭人用「水泥覆蓋」，近5個機車格被改作斜坡，方便車輛通行，該處違法覆蓋車格的情形疑似已長達10年；高市工務局將以「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」最高開罰2400元，今日就會由警方拆除。

臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」日前公開一段影片，一名高雄當地人在苓雅區中山二路228號民宅外側，發現路邊的避車彎遭人用水泥蓋過，疑似被用作成斜坡，以利機車、行人通行，水泥面積幾乎蓋過近5格機車停車格；另外有人說該處的街景圖2009年還是整排停車格，直到2012年就遭水泥覆蓋，覆蓋時間長達12年。

高雄市工務局表示，該處住戶為了車輛進出方便，若私設固定式或移動式斜坡道占用人行道，已屬違規行為，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，可處行為人1200元以上、2400元以下罰鍰。工務局道工處將於今日協同警察局派員拆除。

先前台中東海商圈也被發現一排機車格被商家佔用，商家不僅堆放東西、阻擋機車停車，甚至直接用水泥磚蓋掉多數停車格，民眾表示當地水泥磚還墊高，讓機車無法停進去；警方後來取締，針對水泥磚超出建築範圍、影響交通，可開罰屋主2400元，後續如果查出是公有地，業主還有侵占罪嫌。