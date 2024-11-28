保障工作權、恢復勞健保…協商無進展 中運工會包圍中鋼大樓抗議　

中鋼集團旗下中鋼運通公司遭船員控訴，近年不僅減少僱用台籍船員，今年7月更無預警中斷台籍船員勞健保，導致逾百名船員權益受損。中鋼運通工會昨午發動200多人分乘汽機車繞行包圍中鋼大樓抗議，怒喊明年元旦要到總統府參加升旗，「讓賴總統看到我們的訴求」。

中鋼通運公司管理處協理孟慶君說，中運和國內其他航商做法一致，都採定期契約僱用船員。中運與中運工會雙方已啟動協商，公司承諾台籍船員受僱比例將維持在國內同等規模航商中的最高比例，也調降陸籍船員僱用人數，呼籲工會理性、誠信、尊重協商共識及依法行政原則，共創航運永續產業環境。

中鋼運通工會200多名船員、眷屬昨午分乘汽、機車包圍繞行中鋼大樓，鳴按喇叭、大喊「我們的雇主是中鋼」、「恢復勞健保」、「保障工作權」，前立委賴香伶到場聲援。工會欲遞交陳情書給中鋼高層，但中鋼僅由事業發展處長黃富昌出面，理事長王慶宏憤而將陳情書丟在地上。工會研究員陳柏謙更質問黃能否盡速恢復船員的工作及勞健保，黃回說，一切依法行政。

工會表示，中鋼運通今年7月無預警中斷台籍船員勞健保，更拖延讓他們再度上船，同時優先派用中國船員取代，形同變相逼退，已侵害台籍船員工作權與勞動權，家庭生計也陷入困境。工會除發動台灣海運史上首次船員合法罷工權外，上月也動員北上前往勞動部陳抗，勞資雙方上周進行1次勞資協商，但保障工作權、恢復遭斷保的勞健保等關鍵議題，至今仍無實質進展。