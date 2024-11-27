憂心廈門翔安機場噪音擾金門 環保局：爭取經費進行監測

大陸廈門翔安機場預計於2026年完工啟用，未來將承接廈門高崎機場的航班轉運功能，服務包括廈門、泉州在內的數百萬旅客，但翔安機場24小時營運的模式，可能對一海之隔的金門帶來嚴重的航空噪音，引發金門地方關注。

在金門縣議會第8屆第4次定期會中，無黨籍縣議員董森堡在環保局業務報告時提出質詢，指出翔安機場完工後，金門東北角如官澳、嚨口、馬山及金寧鄉的后沙、古寧頭等地，將可能面臨24小時不間斷的航空噪音。董森堡表示，金門地理位置緊鄰翔安機場，可能成為噪音污染的直接受害者，居民生活品質恐受影響。

董森堡建議，金門縣政府應參考國內噪音管制區的分級補償制度，同時與陸方建立對談機制，針對可能出現的跨境噪音問題進行協商。他強調，兩岸應在噪音污染預防及補償機制上，尋求合作共識，以保障金門居民的權益。

對此，金門縣環保局長李廣榮回應，環保局已向中央環境部大氣環境司提出報告，並成功爭取新台幣80萬元補助。這筆經費將用於翔安機場可能影響區域的噪音背景數據蒐集與監測，包括官澳、嚨口及馬山等地，為未來翔安機場啟用後進行噪音影響對照做準備。李廣榮強調，這項監測將有助於翔安機場啟用後，快速評估實際噪音影響程度，並適時提醒金門居民。