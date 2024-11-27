快訊

CPTPP年會今加拿大登場 台海兩岸入會案這原因遭擱置

聽新聞
0:00 / 0:00

憂心廈門翔安機場噪音擾金門 環保局：爭取經費進行監測

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廈門的翔安機場即將啟用，可能為金門帶來嚴重的航空噪音問題，金門縣議員董森堡今天在環保局業務報告時就特別提出質詢。記者蔡家蓁/翻攝
廈門的翔安機場即將啟用，可能為金門帶來嚴重的航空噪音問題，金門縣議員董森堡今天在環保局業務報告時就特別提出質詢。記者蔡家蓁/翻攝

大陸廈門翔安機場預計於2026年完工啟用，未來將承接廈門高崎機場的航班轉運功能，服務包括廈門、泉州在內的數百萬旅客，但翔安機場24小時營運的模式，可能對一海之隔的金門帶來嚴重的航空噪音，引發金門地方關注。

在金門縣議會第8屆第4次定期會中，無黨籍縣議員董森堡在環保局業務報告時提出質詢，指出翔安機場完工後，金門東北角如官澳、嚨口、馬山及金寧鄉的后沙、古寧頭等地，將可能面臨24小時不間斷的航空噪音。董森堡表示，金門地理位置緊鄰翔安機場，可能成為噪音污染的直接受害者，居民生活品質恐受影響。

董森堡建議，金門縣政府應參考國內噪音管制區的分級補償制度，同時與陸方建立對談機制，針對可能出現的跨境噪音問題進行協商。他強調，兩岸應在噪音污染預防及補償機制上，尋求合作共識，以保障金門居民的權益。

對此，金門縣環保局長李廣榮回應，環保局已向中央環境部大氣環境司提出報告，並成功爭取新台幣80萬元補助。這筆經費將用於翔安機場可能影響區域的噪音背景數據蒐集與監測，包括官澳、嚨口及馬山等地，為未來翔安機場啟用後進行噪音影響對照做準備。李廣榮強調，這項監測將有助於翔安機場啟用後，快速評估實際噪音影響程度，並適時提醒金門居民。

此外，李廣榮表示，金門作為翔安機場的鄰近地區，未來有必要與陸方進行協商，討論可能的噪音補償或回饋機制。他認為，跨境的環境問題需要雙方共同協力解決，金門縣政府將積極推動與中方的對話平台，確保居民利益不受損害。

金門縣議員董森堡（右）今天在環保局業務報告時針對翔安機場啟用，可能帶來嚴重的航空噪音，質詢環保局長李廣榮。記者蔡家蓁/翻攝
金門縣議員董森堡（右）今天在環保局業務報告時針對翔安機場啟用，可能帶來嚴重的航空噪音，質詢環保局長李廣榮。記者蔡家蓁/翻攝

噪音 機場 金門

延伸閱讀

中國廈門翔安機場將建成 金門議員關注噪音問題

陸客到金門旅遊人數增 議員要求完善交通配套

重建中心開發耳內監測設備 助事業減少噪音暴露

金門海島學校返校日 民眾搶先體驗海洋手作與導覽

相關新聞

憂心廈門翔安機場噪音擾金門 環保局：爭取經費進行監測

大陸廈門翔安機場預計於2026年完工啟用，未來將承接廈門高崎機場的航班轉運功能，服務包括廈門、泉州在內的數百萬旅客，但翔...

屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用

順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，...

高鐵南延屏東遭怨「拆遷戶數過多」 鐵道局：全力避免

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，「左營方案」因有過軌、容量受限等衝擊，鐵道局與專家大多傾向「高雄方案」，鐵道局今日在地方舉辦...

屏東縣新埤鄉長補選登記首日 前鄉長林愛玲等3人登記

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，二審判處8月徒刑定讞，依法解職，屏東縣選舉委員會公告明年1月11日進行新埤...

金門跨境電商成果豐碩 縣府成功助攻業者開拓國際市場

為協助金門在地業者發展跨境電商，金門縣政府委託商研院商業發展與策略研究所執行「113年金門縣跨境電商輔導計畫」，推動業者...

金門縣教育志工表揚大會 頒獎肯定熱心志工

為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天在金城國中藝文中心舉辦「113年度教育志工表揚大會」，金門副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。