快訊

1天比1天冷！這2天低溫下探9度 下周再迎另波東北季風

挪用356萬「就業安定基金」辦演唱會高歌 許銘春涉貪列被告

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗。

縣府工務處指出，萬丹公園旁的台糖種苗園區面積達20公頃，育有喬木上萬，綠樹蓊鬱，搭配周遭廣闊農田景觀，置身於內倍感心曠神怡，清晨及傍晚在園區內散步運動者眾多，因為苗圃園區是台糖公司所有，縣府已與其達成協議，攜力合作打造園區未來多元利用事宜。

工務處指出，未來整體空間保有周遭苗圃空間，中央區域設紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動，可辦市集、展演等。後方草坡區可做為觀眾區或平時休閒區域，整體地形微調另一側形成下沉草皮廣場，創造豐富地形景觀，順應近來極端氣候造成的瞬間強降雨，收集區域表面水之用。

園區整體步道分級以中央軸線道路設置5公尺寬步道，可直接連通到基地周邊，透過2.5公尺寬度碎石步道鋪面形成完整性運動健走系統網絡，不破壞原有大喬木、小樹苗的生長空間，透過生態工法以碎石的方式設置林下散步道，透過不同的配置及視覺感，體驗原有樹林下的散步空間。

園區內以各種型態地景、鋪面營造出自然原始的樹林氛圍並設有體健專區供銀髮族群鍛鍊筋骨，期許創造萬丹最大休憩園區，打造綠意盎然的森林公園，預計於明年8月完工。

屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 森林公園 萬丹

延伸閱讀

台糖未認真討欠款 黃國昌要凍結預算

不用往山林...屏東打造20公頃萬丹森林公園 114年8月可享森林芬多精

台南大隆田園區守護生態展新貌 荒廢區域迎來全新轉變

電動機車偷電屏東公廁 電線不夠長還自備延長線

相關新聞

屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用

順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，...

高鐵南延屏東遭怨「拆遷戶數過多」 鐵道局：全力避免

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，「左營方案」因有過軌、容量受限等衝擊，鐵道局與專家大多傾向「高雄方案」，鐵道局今日在地方舉辦...

屏東縣新埤鄉長補選登記首日 前鄉長林愛玲等3人登記

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，二審判處8月徒刑定讞，依法解職，屏東縣選舉委員會公告明年1月11日進行新埤...

金門跨境電商成果豐碩 縣府成功助攻業者開拓國際市場

為協助金門在地業者發展跨境電商，金門縣政府委託商研院商業發展與策略研究所執行「113年金門縣跨境電商輔導計畫」，推動業者...

金門縣教育志工表揚大會 頒獎肯定熱心志工

為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天在金城國中藝文中心舉辦「113年度教育志工表揚大會」，金門副...

高雄冬季國際旅展 超殺優惠11/29壓軸登場

2024高雄市冬季國際旅展11月29日至一連4天在高雄展覽館盛大登場，高雄市觀光局攜手觀光公協會及觀光業者成立「大玩高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。