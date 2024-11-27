聽新聞
0:00 / 0:00
屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用
順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗。
縣府工務處指出，萬丹公園旁的台糖種苗園區面積達20公頃，育有喬木上萬，綠樹蓊鬱，搭配周遭廣闊農田景觀，置身於內倍感心曠神怡，清晨及傍晚在園區內散步運動者眾多，因為苗圃園區是台糖公司所有，縣府已與其達成協議，攜力合作打造園區未來多元利用事宜。
工務處指出，未來整體空間保有周遭苗圃空間，中央區域設紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動，可辦市集、展演等。後方草坡區可做為觀眾區或平時休閒區域，整體地形微調另一側形成下沉草皮廣場，創造豐富地形景觀，順應近來極端氣候造成的瞬間強降雨，收集區域表面水之用。
園區整體步道分級以中央軸線道路設置5公尺寬步道，可直接連通到基地周邊，透過2.5公尺寬度碎石步道鋪面形成完整性運動健走系統網絡，不破壞原有大喬木、小樹苗的生長空間，透過生態工法以碎石的方式設置林下散步道，透過不同的配置及視覺感，體驗原有樹林下的散步空間。
園區內以各種型態地景、鋪面營造出自然原始的樹林氛圍並設有體健專區供銀髮族群鍛鍊筋骨，期許創造萬丹最大休憩園區，打造綠意盎然的森林公園，預計於明年8月完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言