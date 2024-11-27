屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用

順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，預計於2025年8月前開放縣民朋友體驗。

縣府工務處指出，萬丹公園旁的台糖種苗園區面積達20公頃，育有喬木上萬，綠樹蓊鬱，搭配周遭廣闊農田景觀，置身於內倍感心曠神怡，清晨及傍晚在園區內散步運動者眾多，因為苗圃園區是台糖公司所有，縣府已與其達成協議，攜力合作打造園區未來多元利用事宜。

工務處指出，未來整體空間保有周遭苗圃空間，中央區域設紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動，可辦市集、展演等。後方草坡區可做為觀眾區或平時休閒區域，整體地形微調另一側形成下沉草皮廣場，創造豐富地形景觀，順應近來極端氣候造成的瞬間強降雨，收集區域表面水之用。

園區整體步道分級以中央軸線道路設置5公尺寬步道，可直接連通到基地周邊，透過2.5公尺寬度碎石步道鋪面形成完整性運動健走系統網絡，不破壞原有大喬木、小樹苗的生長空間，透過生態工法以碎石的方式設置林下散步道，透過不同的配置及視覺感，體驗原有樹林下的散步空間。