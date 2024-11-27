高鐵南延屏東遭怨「拆遷戶數過多」 鐵道局：全力避免

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，「左營方案」因有過軌、容量受限等衝擊，鐵道局與專家大多傾向「高雄方案」，鐵道局今日在地方舉辦首場說明會，民眾對於高雄案需行經市區的「拆遷爭議」要求說明清楚；鐵道局長楊正君表示，工程原則上會在綠園道下方施作，並以公有地為主，盡可能降低拆遷數，確切拆遷數字仍要等細部規劃出爐才能確定。

鐵道局表示，「高雄方案」透過各種檢討，在左營端調整縱坡線形後，明挖段長度由1.9公里縮短至約1.3公里，新莊一路原則不受開挖影響，車站段將於設計階段確認潛盾工法相關條件，及與捷運黃線Y10站工程進行界面整合設計，明挖段長度可由2.8公里縮短至約2.4公里，中華三路及民族路平面車道有機會不受開挖影響。

民眾發言表示，最初高鐵未進入高雄車站就是考量拆遷戶數過多，才選在尚未發展的29期重劃區，設為左營站，也確實帶動左營地區的發展，如今中央最可能選定高鐵南延的「高雄方案」，可能讓沿線住戶拆遷達200戶以上，且未來若再加入「鳳山站」，幾乎與台鐵大站、捷運黃線重疊，何必再花千億經費蓋高鐵。

另名民眾則建議，左營站可以接至靠近「仁武產業園區」透過台糖用地設置仁武站，透過分道方式，讓南下列車直接經過仁武站至屏東站，不只能省去進入高雄站的工程，也能因應仁武地區的人口產業進步程度；不過也有人表示，高雄車站位在市中心，距離各區不遠，未來必須達到三鐵共構，才能讓車站永續發展。有民眾說，左營站到高雄站直線距離僅6.4公里，當中就有2.4公里需明挖，對當地影響太大。

市議員白喬茵表示，政府期望透過高鐵高雄站讓南高雄繁榮，但她質疑高雄車站附近腹地都是私有土地，政府要透過都市計畫開發相當不容易，另外高雄捷運黃線因物價上漲，工期延後至2034年通車，高鐵南延若核定後工期推估10至11年，「如果未來物價再漲，是否也會延後通車，工期延長對民眾衝擊會更大」。 市議員張博洋表示，未明確評估、清楚溝通前不應擅自定案，甚至開挖動工。

對於民眾擔憂工程導致拆遷戶和交通黑暗，鐵道局長楊正君回應，鐵路下化後，工程將盡可能施作在寬度70至88公尺的綠園道下方，並以潛盾進行，「現階段不能保證毫無拆遷，但絕對不會達上百戶」；左營區新莊一路目前雖計畫不開挖，但「崇德路」綠園道原則上仍有開挖段，該路雙向2車道透過交通維持措施，施工期採半半施工，不會減少車道。

「南延工程盡可能施作在公有土地，讓遷拆降至最低。」楊正君說，高雄車站段的民族路、中華三路必須在細部設計時才能確定拆遷狀況，2.4公里明挖段同樣透過半半施工維持交通；他強調北高雄近年發展迅速，高雄車站所在「舊城區」亟需交通建設；對於鳳山是否設站仍需要再評估，因為鳳山站不像高雄站已預留高鐵月台層，會有更多工程技術挑戰。