高鐵南延高雄首場說明會 民眾憂拆遷與交通衝擊

高鐵南延屏東路線採「左營案」或「高雄案」，將在年底前確定；交通部鐵道局今天於左營舉辦首場說明會，有民眾擔憂工程開挖交通衝擊，更有人「反對高雄案」，怕住家面臨拆遷。

交通部鐵道局下午在左營區福山里活動中心舉辦首場說明會，約有70餘人到場關心。鐵道局局長楊正君表示，高鐵延伸屏東是既定政策，目前各方案仍在評估中，定案後將盡最大力量避免交通衝擊與拆遷戶數。

鐵道局於說明會指出，日本原廠三菱重工業株式會社去年評估，「左營方案剩餘路線長度僅380公尺，不符系統應設置轉換軌長度（417公尺）、脫軌器所需空間的設計規範。」此外，專家學者也認為左營案可能犧牲長期營運效率；「高雄案」無改建站內軌道及系統的複雜問題，為較佳的永續營運方案。

民眾黃昭星說，過去蓋高鐵時選擇左營，就是為了避免經過高雄市區會有大量民宅拆遷的狀況；而今再次討論高鐵要進到高雄車站，不論是周邊民宅面臨拆遷，也造成交通等衝擊。

「我反對高雄方案」，夏姓女子說，採取高雄方案，在左營路段短短6公里就有2.4公里需明挖，雖然政府說明挖路段可從2.8公里縮短為2.4公里，但明挖比例仍高，鐵道局也不敢保證中華三路及民族路平面車道不受開挖影響。

家住高雄車站周邊的盧姓男子表示，在說明會中聽不到採取高雄案會有多少住戶需拆遷，「如果有拆遷民宅的狀況絕對反對到底」。盧男也告訴中央社記者，車站周邊都是住了40年以上的居民，為了高鐵要被拆屋的話很不公平。

楊正君回應，目前說明會只是初期聽取民意的說明會，非工程法定說明會，目前還未進入綜合規劃、評估等正式階段，確實無法估算受影響的明確路段和拆遷範圍。在左營施工部分最受影響的路段為崇德路，將透過交通維管計畫將影響降到最低。

民進黨立委林岱樺、台灣基進高市議員張博洋、民進黨高市議員黃文志、國民黨高市議員白喬茵等人皆出席說明會。林岱樺提醒，不論需拆遷戶是多少，鐵道局一定要先提出拆遷補償方案。張博洋則說，在沒有明確評估和配套前，不應輕易決定採取何種方案，以及動工。

白喬茵則說，說明會簡報看不出對高雄市民的影響，只聽得到鐵道局不斷說高雄案的優點，希望後續說明會可以清楚說明交通配套與拆遷狀況等。黃文志則提醒，施工前需仔細溝通，在各方面盡力降低對民眾的影響。