屏東縣新埤鄉長補選登記首日 前鄉長林愛玲等3人登記

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，二審判處8月徒刑定讞，依法解職，屏東縣選舉委員會公告明年1月11日進行新埤鄉長補選投票，並於今日開始登記，首日有林愛玲、王永豐、潘良育3人登記，另鄉民代表曾明輝預計後天登記。

潘和源因違反公職人員選舉罷免法傳播不實罪，一審判決無罪，二審改判8月徒刑定讞，屏東縣政府依地方制度法規定解除其職務，並於10月30日指派曾龍陽為代理鄉長，因鄉長任期尚餘2年多，依法須於3個月內完成補選。

屏東縣選委會日前公告，新埤鄉長補選11月23日起領表，11月27至29日登記，12月23日號次抽籤，明年1月11日投票。今日登記首日，有前新埤鄉長林愛玲、箕湖村長王永豐，及潘良育3人登記。

地方人士預估，此次補選共有10多人領表，但實際登記的大概只有4人，且應都會以無黨籍名義參選。鄉民代表曾明輝則表示，後天會前往登記。

其中林愛玲曾任第14任新埤鄉長，在歷年新埤鄉長選舉中幾乎無役不與，從1998年開始，包括2002、2005、2009、2014、2022年，全都投入選戰，其中只有2002年成功當選，明年又要投入補選。

而林愛玲唯一未參與新埤鄉長選舉的2018年，則是投入琉球鄉長選舉，跨鄉選鄉長當時也造成轟動。主要是2016年琉球鄉長陳隆進因涉賄遭收押，縣府指派林愛玲代理鄉長，直到陳交保復職。