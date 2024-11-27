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金門跨境電商成果豐碩 縣府成功助攻業者開拓國際市場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲表示，金門可利用地理優勢與政策支援，發展為兩岸及東南亞物流樞紐。記者蔡家蓁／攝影
台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲表示，金門可利用地理優勢與政策支援，發展為兩岸及東南亞物流樞紐。記者蔡家蓁／攝影

為協助金門在地業者發展跨境電商，金門縣政府委託商研院商業發展與策略研究所執行「113年金門縣跨境電商輔導計畫」，推動業者商品進軍國際市場。透過電商平台、專業培訓、直播行銷及跨界合作，成功打造「金門優選」品牌，並推出聯名禮盒，為金門產品創造多贏局面。

「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天下午14點在金門縣商會舉行，包括建設處長黃儒新、副處長陳彥志、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲等人都到場參與。

黃儒新表示，此計畫旨在協助金門產業轉型，讓傳統銷售模式在數位化的基礎上更加便捷，這項計畫歷經6至7個月的培訓與教育訓練，輔導業者在蝦皮上架還有線上直播等方式，成功將優質產品推廣至東南亞僑鄉，未來將持續朝此方向努力，讓更多國際消費者認識金門產品。

縣府建設處指出，跨境電商輔導計畫積極協助業者拓展電商平台，目前金門已有近40家業者超過百件商品上架「金門優選」，更進軍馬來西亞、新加坡等東南亞市場。平台不僅便利消費者一站購足金門特產，也吸引大量忠實顧客定期補貨，短短百日內即吸引近千名消費者追蹤。

台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲表示，金門可利用地理優勢與政策支援，發展為兩岸及東南亞物流樞紐。未來應進一步加強倉儲與物流基礎設施，提升跨境貨物流通效率，穩固金門在國際市場的競爭地位。

計畫中提供的跨境電商課程，涵蓋平台操作、數位行銷、國際物流等多元知識，並邀請專家分享成功案例，業者反應熱烈。根據課後調查，滿意度高達99.9%。這些課程不僅增強業者數位經營能力，也助其掌握全球市場脈動。

直播行銷成為本次計畫的一大亮點，邀請網紅與購物專家直播推廣金門商品，實現即時互動並提升產品曝光。雙11檔期，業者參與直播後短短十天內即售出近百件商品，業績表現亮眼。另外，金門業者藉由跨界合作推出多款聯名禮盒，包括牛肉乾與羊肉爐、精釀啤酒與糕點等，結合地方特色與文化，成功吸引消費者目光，這些合作不僅提升產品市場競爭力，更展現金門商品的多樣性與創新力。

金門縣政府強調，輔導計畫有效推動業者品牌國際化，全面提升在地產業的數位經濟競爭力，未來將持續深化輔導機制，吸引更多業者參與，共同打造金門跨境電商新格局。

「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天舉行，建設處長黃儒新、副處長陳彥志、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲等人與到場的業者合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天舉行，建設處長黃儒新、副處長陳彥志、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲等人與到場的業者合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天舉行，建設處長黃儒新（左四）、副處長陳彥志（左三）、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲（右四）等人，與受輔導的業者合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天舉行，建設處長黃儒新（左四）、副處長陳彥志（左三）、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲（右四）等人，與受輔導的業者合影。記者蔡家蓁／攝影
建設處長黃儒新致詞時表示，這項計畫輔導業者透過蝦皮上架還有線上直播等方式，成功將優質產品推廣至東南亞僑鄉，未來將持續朝此方向努力，讓更多國際消費者認識金門產品。記者蔡家蓁／攝影
建設處長黃儒新致詞時表示，這項計畫輔導業者透過蝦皮上架還有線上直播等方式，成功將優質產品推廣至東南亞僑鄉，未來將持續朝此方向努力，讓更多國際消費者認識金門產品。記者蔡家蓁／攝影

物流 金門 電商

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