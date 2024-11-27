金門跨境電商成果豐碩 縣府成功助攻業者開拓國際市場

為協助金門在地業者發展跨境電商，金門縣政府委託商研院商業發展與策略研究所執行「113年金門縣跨境電商輔導計畫」，推動業者商品進軍國際市場。透過電商平台、專業培訓、直播行銷及跨界合作，成功打造「金門優選」品牌，並推出聯名禮盒，為金門產品創造多贏局面。

「金門跨境電商輔導計畫交流暨成果發表會」今天下午14點在金門縣商會舉行，包括建設處長黃儒新、副處長陳彥志、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲等人都到場參與。

黃儒新表示，此計畫旨在協助金門產業轉型，讓傳統銷售模式在數位化的基礎上更加便捷，這項計畫歷經6至7個月的培訓與教育訓練，輔導業者在蝦皮上架還有線上直播等方式，成功將優質產品推廣至東南亞僑鄉，未來將持續朝此方向努力，讓更多國際消費者認識金門產品。

縣府建設處指出，跨境電商輔導計畫積極協助業者拓展電商平台，目前金門已有近40家業者超過百件商品上架「金門優選」，更進軍馬來西亞、新加坡等東南亞市場。平台不僅便利消費者一站購足金門特產，也吸引大量忠實顧客定期補貨，短短百日內即吸引近千名消費者追蹤。

台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲表示，金門可利用地理優勢與政策支援，發展為兩岸及東南亞物流樞紐。未來應進一步加強倉儲與物流基礎設施，提升跨境貨物流通效率，穩固金門在國際市場的競爭地位。

計畫中提供的跨境電商課程，涵蓋平台操作、數位行銷、國際物流等多元知識，並邀請專家分享成功案例，業者反應熱烈。根據課後調查，滿意度高達99.9%。這些課程不僅增強業者數位經營能力，也助其掌握全球市場脈動。

直播行銷成為本次計畫的一大亮點，邀請網紅與購物專家直播推廣金門商品，實現即時互動並提升產品曝光。雙11檔期，業者參與直播後短短十天內即售出近百件商品，業績表現亮眼。另外，金門業者藉由跨界合作推出多款聯名禮盒，包括牛肉乾與羊肉爐、精釀啤酒與糕點等，結合地方特色與文化，成功吸引消費者目光，這些合作不僅提升產品市場競爭力，更展現金門商品的多樣性與創新力。