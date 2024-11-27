快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

澎湖大行軍活動 12/28跨海大橋登場

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖年度壓軸的「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日在跨海大橋登場，將有來自全台各地1300名民眾參與，澎湖在地小小兵今天搶先體驗，一起感受國軍野戰生活的樂趣。

澎湖縣政府「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，今天在生活博物館舉行記者會，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色、旅遊處長陳美齡與文化局長陳鈺雲等與旅遊業界代表，一起宣告「2024澎湖大行軍」12月28日在澎湖跨海大橋與西嶼東昌營區登場。

今天先由澎湖在地的14名幼兒園小朋友換上野戰軍裝化身小小兵，表演軍歌等可愛超萌的動作，贏得滿場的掌聲。

澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日從澎湖跨海大橋白沙段行軍至西嶼端，全程約2.5公里，並專車接往西嶼東昌營區進行射擊遊戲與九宮格拼圖、迷彩妝體驗等活動，並規劃有「樂酷童萌」與擁有百萬人追蹤的知名插畫「柴語錄」主角廢柴與民眾一起同樂，現場還提供澎湖在地風味美食，供參與遊行的民眾品嘗。

澎湖縣政府與文化局和澎湖國家風景區管理處等合作，除在澎湖大行軍外，還可前往戰地史蹟西嶼彈藥本庫、西堡壘等參訪和東堡壘雙子星砲導覽，重溫當年軍旅生涯。

文化局 海大 澎湖縣

延伸閱讀

陸稱解禁團令擬擴大旅客來台 交長：過去就無相對善意

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

國台辦提出陸客到澎湖與本島 向民進黨政府拋兩項條件

首波冷氣團籠罩全台 冷到周六晨探11度低溫 下周三再一波冷空氣

相關新聞

金門跨境電商成果豐碩 縣府成功助攻業者開拓國際市場

為協助金門在地業者發展跨境電商，金門縣政府委託商研院商業發展與策略研究所執行「113年金門縣跨境電商輔導計畫」，推動業者...

屏東縣新埤鄉長補選登記首日 前鄉長林愛玲等3人登記

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，二審判處8月徒刑定讞，依法解職，屏東縣選舉委員會公告明年1月11日進行新埤...

屏東縣府將打造萬丹森林公園 預計2025年8月啟用

順應世界綠色潮流，降低熱島效應，屏東縣政府將於萬丹鄉台糖苗圃打造森林公園，不用到山林即可在都市內享受大自然的森林芬多精，...

高鐵南延屏東遭怨「拆遷戶數過多」 鐵道局：全力避免

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，「左營方案」因有過軌、容量受限等衝擊，鐵道局與專家大多傾向「高雄方案」，鐵道局今日在地方舉辦...

金門縣教育志工表揚大會 頒獎肯定熱心志工

為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天在金城國中藝文中心舉辦「113年度教育志工表揚大會」，金門副...

高雄冬季國際旅展 超殺優惠11/29壓軸登場

2024高雄市冬季國際旅展11月29日至一連4天在高雄展覽館盛大登場，高雄市觀光局攜手觀光公協會及觀光業者成立「大玩高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。