澎湖大行軍活動 12/28跨海大橋登場
澎湖年度壓軸的「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日在跨海大橋登場，將有來自全台各地1300名民眾參與，澎湖在地小小兵今天搶先體驗，一起感受國軍野戰生活的樂趣。
澎湖縣政府「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，今天在生活博物館舉行記者會，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色、旅遊處長陳美齡與文化局長陳鈺雲等與旅遊業界代表，一起宣告「2024澎湖大行軍」12月28日在澎湖跨海大橋與西嶼東昌營區登場。
今天先由澎湖在地的14名幼兒園小朋友換上野戰軍裝化身小小兵，表演軍歌等可愛超萌的動作，贏得滿場的掌聲。
澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日從澎湖跨海大橋白沙段行軍至西嶼端，全程約2.5公里，並專車接往西嶼東昌營區進行射擊遊戲與九宮格拼圖、迷彩妝體驗等活動，並規劃有「樂酷童萌」與擁有百萬人追蹤的知名插畫「柴語錄」主角廢柴與民眾一起同樂，現場還提供澎湖在地風味美食，供參與遊行的民眾品嘗。
澎湖縣政府與文化局和澎湖國家風景區管理處等合作，除在澎湖大行軍外，還可前往戰地史蹟西嶼彈藥本庫、西堡壘等參訪和東堡壘雙子星砲導覽，重溫當年軍旅生涯。
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