救護車心電圖判讀跨院合作 已搶救屏東58患者

衛福部健保署高屏業務組擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，聯手屏東縣政府及責任醫院，今年1到10月底成功傳送639例心電圖，搶救58名心肌梗塞患者。

時序入冬，是心血管疾病好發期，屏東縣政府、屏東基督教醫院與衛福部中央健康保險署高屏業務組，今天在屏基舉行到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會；經統計，自1月起至10月底止，已成功傳輸639例心電圖，搶救58名心肌梗塞患者。

衛福部健保署高屏業務組專門委員許碧升會中表示，心肌梗塞搶救爭分奪秒，率先自「113年度醫院總額風險調整移撥款」提撥經費，擴大推廣「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，計畫補助以排班方式由急救責任醫學中心、區域醫院合作輪值，由醫師提供24小時在第一線搶救心肌梗塞的醫療人員判讀及醫療指導，將到院前緊急救護向前推進一大步，降低傷亡、提升存活率及醫療品質。

縣長周春米表示，當救護員發現民眾有胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難等症狀，以十二導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至「安心摩爾ECG通報群組」，由醫師即時線上判讀，若懷疑病患為心肌梗塞，立即後送至具心導管處置能力的7家急救責任醫院。目前屏東縣36個消防分隊已全面配備到院前心電圖機，大幅縮短疑似心肌梗塞患者搶救時間，升級緊急救護能力。

屏東基督教醫院院長吳榮州強調，此計畫讓醫療團隊在患者抵達醫院前，提前掌握病情並準備急救措施，自系統啟用以來，不僅有效提升心肌梗塞救治效率，偏鄉地區也因遠程醫療技術運用而受益匪淺。

屏東消防局指出，屏東市一名有高血壓病史的47歲女性，在家突感胸悶、胸痛，救護員透過心電圖監測並完成通報後，醫師線上判讀可能下壁心梗，送到屏基後緊急進行手術，確認是急性下壁心肌梗塞，打通阻塞2條血管，住院觀察4天後平安返家。

屏東縣衛生局副局長林進鴻呼籲，民眾注意防護，減少心血管疾病風險，建議高風險族群起床時應緩慢動作，避免劇烈運動，並注意保暖與均衡飲食。