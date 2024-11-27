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金門縣教育志工表揚大會 頒獎肯定熱心志工

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府教育處今天舉辦「113年度教育志工表揚大會」，圖為副縣長李文良表揚新成立安瀾國小教育志工隊。圖／縣府提供
金門縣政府教育處今天舉辦「113年度教育志工表揚大會」，圖為副縣長李文良表揚新成立安瀾國小教育志工隊。圖／縣府提供

為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天在金城國中藝文中心舉辦「113年度教育志工表揚大會」，金門副縣長李文良代表陳福海縣長出席，向辛勤付出的志工們表達誠摯謝意，也期許透過表揚活動，讓更多人關注並投入教育志工行列，共同為金門教育貢獻力量。

李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、教育處副處長洪蘋萱、體育場場長王志仁、家庭教育中心主任吳玉華、教育處科長王麗娟及金門縣各中小學校長均到場參與。 金門縣體育場志工及金湖國小志工隊帶來舞蹈與戲劇表演，展現志工們的多才多藝，為表揚大會增添熱鬧氣氛。

李文良致詞時表示，每位志工臉上洋溢的笑容感染了現場所有人，充分展現了志工精神。他強調，志工的付出不僅幫助他人，也使自己收穫滿滿，為社會注入溫暖與和諧。表揚大會中，除了頒獎表彰績優志工及團隊，還特別向所有志工致以謝意，感謝他們用愛心守護校園、學生及教育環境。

教育處表示，志工的支持是學校推動各項事務的重要力量，他們的付出讓金門教育充滿熱情與生機。目前金門地區的教育志工服務涵蓋多個範疇，包括導護、故事媽媽、課後輔導、環保、圖書管理、活動協助、讀經、體育等，參與人數已接近千人。這些志工的加入，大幅提升了學校各項業務的推動效率，也為校園注入更多愛與關懷。

此次表揚活動共頒發多項獎項，包括績優教育志願服務團隊： 金湖國小志工隊、中正國小志工隊、金城幼兒園教育志願服務隊。績優教育志願服務人員（10名）： 蔡麗娟、張小玲、李安妮等。教育志願服務人員（38名）： 彭淑貞、許能惠、黃秀治等。教育愛心服務人員（4名）： 洪櫻綺、翁麗燕、田家福、鄧微。新成立志工隊： 安瀾國小教育志工隊。

為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天辦「113年度教育志工表揚大會」，由副縣長李文良頒獎表揚教育志願服務人員。圖／縣府提供
為感謝教育志工對推動教育工作的無私奉獻，金門縣政府教育處今天辦「113年度教育志工表揚大會」，由副縣長李文良頒獎表揚教育志願服務人員。圖／縣府提供
金門縣政府今天辦「113年度教育志工表揚大會」，圖為縣府表揚113年績優教育志願服務團隊～中正國小志工隊。圖／縣府提供
金門縣政府今天辦「113年度教育志工表揚大會」，圖為縣府表揚113年績優教育志願服務團隊～中正國小志工隊。圖／縣府提供

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