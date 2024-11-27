高雄冬季國際旅展 超殺優惠11/29壓軸登場

2024高雄市冬季國際旅展11月29日至一連4天在高雄展覽館盛大登場，高雄市觀光局攜手觀光公協會及觀光業者成立「大玩高雄」主題館，帶民眾展開山城、港灣與都市交織的精彩探索。高市旅行公理事長蔡宗祐也呼籲政府盡快解決赴陸禁令，恢復兩岸觀光旅遊。

近期高雄直飛日、韓及越南航線大增，提供南部民眾出國多元選擇。高市旅行公會看好這波機會，全力興辦高雄冬季旅展，今年雖無大陸業者參展，但特邀150名各省區旅行商前來觀展交流。旅行公會理事長蔡宗佑語重心長地說，赴陸旅遊團CP值高，過去約占國內出團的4成，後來因赴陸禁團令，「通通沒有了」，呼籲政府能盡快解除禁令，恢復兩岸觀光旅遊。

2024高雄國際旅展是年末壓軸旅遊盛會，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，現場匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，包括飯店住宿券、人氣餐券都採超低折扣，各縣市政府也紛行銷優質秘境之旅。

其中華航皮卡丘彩繪機高雄飛首爾最低價，未含稅只需5500元，峇里島五日遊1萬元有找，亦有旅行社推出刷卡折6000元，現金折8000元，還附王品餐券及旅行小物等好禮，名勝世界郵輪2025年遊日本也祭出早鳥優惠，好康連連。

高市旅行會指出，國內各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業均祭出優惠行程，現場還設有伴手禮區，入場參觀民眾更有機會抽中價值數萬元的ｉPhon16、國內外機票等好禮。