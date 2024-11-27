推廣林下經濟 屏東牡丹鄉生產無汙染蜂蜜、雞蛋、香菇
屏東縣牡丹鄉公所發展林下經濟，在部落推廣山林養雞、林下段木香菇栽培、林下養蜂等特色產業，獲鄉民響應與投入。今日在國產材木工坊暨森林生質能循環利用場域舉辦成果發表，超過90名在地社區居民參與，展現與大自然共生最佳典範。
牡丹鄉公所2020至2024年度獲國家發展委員會核定地方創生計畫，透過屏科大森林系社區林業中心團隊協助，推動以林下經濟為主題的地方創生發展，是全國第一個配合林業及自然保育署發展林下經濟政策的鄉。
林保署與屏科大除了協助部落在山林間養雞、養蜂、栽培段木香菇，產出天然無汙染的山林雞蛋、森林蜜、段木香菇等產品，也建置國產材木工坊及林業資材汽化發電系統，結合木工工藝、環境教育、生質能開發，是全國第一個鄉公所層級的「森林生質能循環利用場域」。
國產材木工坊利用東源森林遊樂區旅遊資訊站舊址改造，除了有各式木材加工設備，也舉辦部落木工人才培育課程，成為教學與實作功能兼具的教室，並利用國產木材製作各式具原住民風格的文創商品。
木工坊旁設置的林業資材汽化發電系統，透過設置氣化爐將農業剩餘資材、外來入侵種、林業修枝木等，產出可燃氣（木竹生物質）等再生綠能，做為供應場區的備用能源，邁向淨零碳排目標。過程中產出的木炭、木醋液等副產品還能銷售，化垃圾為黃金並推動綠能、減少碳排。
屏科大教授陳美惠表示，牡丹鄉林下經濟除了發展友善農業，也結合發展生態旅遊，提升農業產值。國產材木工坊已通過環境教育場域，除了農業生產外，也是教育重要場所。未來希望結合農林業、教育、觀光，吸引更多人進入部落，體驗山林美景及排灣族文化。
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