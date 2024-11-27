中油社區盼採民生用電計價 陳其邁允與經部協商解決

高雄中油員工宿舍因社區與廠區共同規劃為工業用電，如今煉油廠已關廠，社區居民家庭用電仍以工業用電計費，苦不堪言；市長陳其邁今天表示，市府會與經濟部協商採計民生用電，全力協助。

高雄中油員工宿舍過去因社區與廠區共同規劃為工業用電，宏毅里及宏榮里1157戶共用1個電號，如今中油高雄煉油廠已關廠，但社區居民家庭用電仍以工業用電計費，今年台電調漲工業電價，導致居民反而須負擔較高電價，苦不堪言。

楠梓區宏毅里長馮靖絨今天率40名社區住戶至高雄市議會拉布條反映心聲，盼中油社區能比照民生用電計價；國民黨高雄市議員陳玫娟與無黨籍高雄市議員陳善慧今天在市政總值質詢時，也一起要求市府協助社區居民採以民生用電計價。

陳玫娟與陳善慧表示，短期內可將社區內公設路燈移撥給市府維管，降低住戶負擔電費；中期協助社區以民生用電計價，工業與民生用電差額，由中油公司吸收。

陳其邁答詢表示，理應以民生用電計價，過去推託理由他也不能接受，電表該怎麼算就怎麼算，不足的由市府來補足也沒關係；他將責成副市長羅達生與經濟部協商關於中油社區電表採計民生用電問題。

聽到陳其邁回應，在議會的里長與里民紛紛鼓掌歡呼，直說「來這趟，值得了」；陳玫娟則強調，市民只是要「合理的收費」，盼市府大力為市民爭取權益。