聽新聞
0:00 / 0:00
培育三級棒球 陳其邁：2025年增編1500萬元補助
台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，民進黨高市議員邱俊憲今天建議市府以政策和預算，實際培育三級棒球。市長陳其邁說，初步決定明年增編新台幣1500萬元補助三級棒球。
邱俊憲今天在高雄市議會市政總質詢時表示，台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，挺運動永續發展，更要雪中送炭，建議市府以政策和預算，實際培育三級棒球。
邱俊憲說，高雄市三級棒球共23支球隊，年度預算2919.5萬元，盼市府打鐵趁熱，以政策和預算實際支持三級棒球、社區棒球，明年起增編年度預算、強化民間資源投入、出國比賽免募款，市府全額支出。
陳其邁答詢表示，對於三級棒球，政府與民間應一起投入資源，市府初步決定明年增編1500萬元預算補助三級棒球，總補助金額將達4500萬元。
此外，12強台灣隊國手遊行昨天在台北市舉行，邱俊憲詢問為何高雄市沒有舉辦？陳其邁表示，球員都很辛苦，盼讓他們充足休息後再安排獎勵活動。
陳其邁說，出身高雄市的球員有陳傑憲、陳晨威、黃子鵬、李凱威、張政禹5人，其中李凱威、張政禹2人仍設籍高雄，等過一段時間再來安排，也比較尊重球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言