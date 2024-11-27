高雄高球場土地收回 陳其邁：絕不妥協、照規矩做

高市府將收回高雄高爾夫球場土地規劃為公園，市長陳其邁今天表示，業者未履行公益承諾，還查獲500瓶環境部禁用農藥，他身為市長責須守護市民安全，「沒有任何妥協，就按照規矩來做」。

高雄市議會今天進行市政總質詢，不少議員關切高雄高爾夫球場議題。陳其邁答詢表示，早在1年多前合約到期前，雙方即有進行洽談，但對方不僅未履行公益承諾，同時也在現場被查獲500瓶環境部禁用的農藥。

陳其邁指出，高雄高爾夫球場的合約中除了租金外，也必須履行公益承諾，給予高雄市民打球時打折優惠、提供公共休憩場域等，但對方長期未履行公益承諾，經過協商後，市府也願意以專案補助予以協助，但仍遭球場方拒絕。

另外，由於颱風造成本館路、愛河上游及鳳山地區淹水，經調查與澄清湖集水區有關，才發現球場在水土保持上也出現問題。

陳其邁說，最嚴重的問題是農藥問題，原在合約中就有明文嚴禁使用農藥，但球場先是拒絕相關部門到場檢查，之後更被查獲高達近500瓶環境部禁止使用的農藥，無法得知已經使用多久，這已涉及市民飲用水的安全問題。

陳其邁表示，過程中農業局及工務局試圖約談球場方出面說明，但對方依舊拒不配合，「視公權力於無物，我當市長的責任就是要守護市民安全，沒有任何妥協，就按照規矩來做」。