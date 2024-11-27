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提升夜間用路安全 屏縣贈千件反光背心 長輩讚揪感心
提升高齡長者步行或騎乘電動代步車上路安全性，屏東縣政府特別訂製1000件人車兩用反光背心，縣長周春米今贈予屏東市北興社區的阿公阿嬤，並宣導用路知識，長者們在夜間活動時，穿上背心保護安全，也可增加能見度讓後方車輛駕駛辨識。
周春米說，近年許多長輩在夜間行走或騎乘電動代步車時，容易因能見度不足發生意外，據統計，今年2024屏東縣發生行人交通事故，高齡長者最高，為保障長輩夜間用路安全，特別訂製1000件人車兩用反光背心給使用電動代步車長者們，未來由社會處在各站社區關懷據點發送給有使用電動代步車長輩，盼能降低高齡者交通事故的風險。
周春米說，人車兩用反光背心不僅可穿在身上，也可穿在電動代步車的椅背上，增加「可辨識度」，長輩也更容易被後方車輛駕駛辨識，保護長者安全。會中也提醒長輩「不要隨意穿越馬路」、「騎車必須具備駕照」、「經過無號誌路口，務必要停看聽，再通過」等交通安全觀念，藉由宣導幫助長輩們養成良好交通安全習慣。
北興社區理事長周權裕表示，社區長輩們聽到縣長要來發背心很高興，反光背心穿戴於身上或代步車上不僅能提高顯見度，巡守隊志工們在夜間穿梭巷弄時也能更安全，現場阿公、阿嬤們收到這份「驚喜禮物」，直呼很感動。
縣府交旅處表示，今除贈送反光背心，也特別邀請路老師至現場宣導道路安全知識，宣講過程中以寓教於樂讓長輩認識常見用路風險，充實阿公、阿嬤最新交通規定及安全用路觀念。
交旅處指出，近幾個月來積極安排「路老師」深入鄰里加強宣導高齡者安全用路觀念，未來各社區團體如有道安宣講需求，均可致電至屏府交通旅遊處或社會處媒合，或關注「屏東go交通-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁，同時也呼籲所有用路人一定要遵守交通規則，多關心、禮讓年長者及行人用路權益，共同打造安全的交通環境。
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