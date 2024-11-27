高雄高爾夫球場遭收回 陳其邁被指槓上陳家 本人回應了

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，但700名會員已繳付上億元的會員證費用，球場員工、桿娣的工作權益都成棘手問題，市議員簡煥宗怒批業者未事先告知民眾，相當惡劣，也質疑市長陳其邁「是不是和陳家槓上？」陳其邁罕見動怒稱，業者眾多違規事項已危急市民安全，不能妥協，一切按規矩做。

高雄三大家族的陳家，其第四代陳建甫所經營的高雄高爾夫俱樂部去年租約到期後因拒不還地，還爆出草地使用非法農業遭市府強制收回土地，球場已於15日發出公告表示結束營業。

簡煥宗表示，高雄高爾夫俱樂部經營高雄球場63年，爆出違約糾紛未返還土地，24日停止營運，25日解除與桿娣的工作承攬契約，導致桿娣和內部員工近135人失業，且近700名會員中，俗稱黑牌的基本會員證要價550至600萬，團體會員要1000萬，高達數億元消費糾紛，他質疑市府消保量能是否有能力解決？

「有人3個月前還去買會員證，近日才知道球場遭收回！」簡煥宗認為球場業者未提前告知會員和民眾，未履行告知義務相當惡劣，且外界也與大同醫院事件連結在一起，對市長有許多負面討論，質疑「陳其邁是不是和陳家槓上？」

陳其邁回應，球場合約到期前，市府與業者有洽談，但對方未履行公益承諾，未給予市民7折優惠和提供公共休憩場域，市府要求租金改為9千萬，而公益承諾可申請專案補助，但業者卻稱會賠錢而拒絕，今年颱風更被發現球場未確實做水土保持，甚至使用違法農藥，「我當市長要守護市民健康，這不能妥協，跟姓陳、姓張、姓李、姓什麼都無關。」

陳其邁強調，球場合約中明文嚴禁使用農藥，但業者先是拒絕檢查，後來又被查獲高達近500瓶禁用農藥，陳甚至拿出球場查獲農藥毒絲本的圖卡，嚴肅說了2次「天曉得他用了幾年？」事後市府要求業者到場說明也遭拒絕，「業者視公權力於無物，我當市長的責任就是要守護市民安全，沒有任何妥協，就按照規矩來做」。