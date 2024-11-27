高雄中油宿舍共用工業電表...住戶喊「吃不消」 陳其邁回應了

高雄楠梓區宏毅、宏榮里為早期高雄煉油廠員工宿舍，社區與廠房規畫為「工業用電」，兩里1157戶共用電號，幾次電價調漲，里民大喊吃不消，今日眾人在議會陳情表達改為民生用電訴求；市議員陳玫娟要求社區公設先移撥給市府維管、降低住戶負擔，並由中油公司吸收工業、民生用電差額；市長陳其邁當場承諾市府會負責到底，也願意負擔差額。

陳玫娟表示，中油勞宅住戶也是高雄市民，同樣有繳稅，且當地也是都市計畫的住宅區，一般住宅就應使用民生用電，但當初中油規劃員工宿舍，因地點離工廠近，為了讓員工有優惠用電，因此社區與廠區共同規劃為工業用電，導致當地宏毅里、宏榮里至近1157戶共用一個電號，又因台電電價採累進制度，讓用電級距成最高級距。

中油高雄廠關廠後，宏毅、宏榮里居民目前雖然是實質使用民生用電，與外屆一般家庭用電無異，卻用工業電表計價，台電自今年4月1日起第三次調漲工業電價，讓民生用電與工業用電差距更大，陳玫娟批「突顯中油收費的不合理，最新電價又在10月16日第四次實施『調漲工業電價12.5%』，住戶實在受不了」。

楠梓區宏毅里里長馮靖絨今日率40位社區住戶至議會拉布條反映心聲，呼籲「中油社區比照民生用電計價」，才符合公平正義。

陳玫娟說，﻿當地希望短期之間能將中油社區內的公設路燈，移撥給市府維管，以此降低中油及社區住戶所負擔的電費，中期計畫則是請市府協助社區住戶以民生用電計價，至於工業用電和民生用電的差額，則由中油公司吸收，「否則如果要改變每戶電表需花費3.73億，還要面臨施工黑暗期」；長期而言，社區緊鄰台積電，具有前瞻性，市府應協助中油社區解決房地不合一問題，先就同意公辦都更的住戶，進行「公辦都更示範區」。