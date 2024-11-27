高雄商圈畫人行道「騎樓擺攤仍被檢舉」 議員怒批矛盾

「高雄市騎樓管理使用自治條例」開放騎樓商家延伸性營業，但上路一年半未通過任何許可案，市議員簡煥宗認為該條例主旨是讓騎樓「給予行人空間」，但市區許多商圈已畫設人行道，例如哈瑪星商圈已有標線型人行道，當地騎樓店家近2年仍被舉發超過60件，質疑毫無彈性；經發局回應騎樓確實有許多樣態，將選擇商圈做示範案例，公告通則方式。

簡煥宗表示，哈瑪星濱海一路、濱海二路2017年10月以由市府在「騎樓外側」畫設寬度180公分標線型人行道，當地渡船頭周邊有許多商家、小吃攤，騎樓卻礙於交通法規屢遭檢舉，2023年遭舉發23件，今年至11月多達38件，「當地已經是商圈，也畫設人行道，騎樓店家根本不會妨礙行人通行，這樣很矛盾！」目前仍持續被警方舉發。

「高雄市騎樓管理使用自治條例」2022年上路，騎樓分成僅限行人通行、適用商圈自治條例、攤商或店家能有限度使用，和未來可視需求發展變更的「待定區」4類；雖然條例同意騎樓商家延伸性營業，但經發局僅開放店家「衍伸性營業」，獨立攤位不在開放範圍，在顧及人行安全及保障私有權，曾表示將找示範點試辦。

簡煥宗表示，哈瑪星商圈發展成熟，許多店家在騎樓設攤也願意留下人行空間，況且外圍已經畫設人行道，中央法有檢討處，地方政府應該先出面協助當地、給予行政協助，高市各地商圈應都有類似案例。

經發局長廖泰翔表示，騎樓管理使用自治條例主旨是希望有行人通行空間，但騎樓有許多樣態如已畫設標線人行道或完整人行道等，原則上已不妨礙行人通行，經發局目前已啟動專案，將選擇商圈做示範性案例，規範有無定著物、有無明火等，公告不同樣態的騎樓通則方式，以利後續各商圈能遵循並申請。