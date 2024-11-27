快儲水！高雄7行政區12月1日將停水14小時 57萬戶受影響

自來水公司辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備汰換更新及相關檢驗、汰換工程，12月1日上午7時至晚間21時，高雄苓雅區、仁武區將全面停水，三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區左營區多個里停水，另有部分區域降壓，總共有57萬戶受到影響，水公司呼籲民眾提早儲水備用。

水公司表示，為提升澄清湖淨水場電氣設備穩定，將辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備汰換更新，需進行饋線停電施工，為避免重複停水，一併辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗及半屏山加壓站抽水機閥門與洩壓閥汰換更新」工程。

水公司說，預計停水時間是12月1日（星期日）上午7時至晚間21時，影響供水時間總計14小時，該饋線同為長庚醫院的饋線，為減少對醫院影響，因此選在星期日辦理饋線停電施工，受影響民眾請提前儲水備用。

水公司指出，停水區域包含苓雅區全區、仁武區全區，鳥松區：大華、夢裡、鳥松里，鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里（高速公路以西），前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆里。

三民區停水的區里包含博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里。

左營區停水區域有合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永青、祥和里。

水壓降低區域包括鹽埕、新興、鼓山、前金全區；鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂里；左營區自助、果貿、果惠、果峰、海勝、崇實、菜公、新下、新上、新中、新光、福山里。

三民區水壓降低區域有鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民里。