高市府收回高球場 桿娣爭工作權

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求11月底點交，日前結束營業，近200名員工頓失工作，昨到市議會抗議喊「市長救命」、「要工作權」，要求市府暫緩球場土地收回命令、顧及員工權益；勞工局長江健興接下陳情書表示，會督促雇主善盡責任，市長陳其邁呼籲業者應與員工積極協議。

高雄高爾夫俱樂部15日公告歇業，會員賠償和員工權益未做說明，記者多次致電球場劉姓總經理未獲回應。

高雄高爾夫俱樂部經營高雄球場63年，爆出違約糾紛未返還土地，24日停止營運，25日解除與桿娣的工作承攬契約，79名桿娣失業。桿娣自救會召集人林素惠說，許多桿娣從10多歲就在球場服務，靠這份工作養家活口，業者沒有與桿娣協商或訂補償，罔顧權益。

一名桿娣說，她是外籍配偶，丈夫因車禍臥床，好不容易找到勉強養活家中的工作，卻面臨失業。市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜昨聲援，簡煥宗批球場經營者不負責任，去年就與市府協商，卻未告知會員及桿娣，突宣布停業，未依約定提前1個月告知員工。

江健興說，盡力保障桿娣工作權，願意協調桿娣到其他球場工作。陳其邁說，球場1年多來未提經營改善計畫和落實公益承諾，長期違規用農藥，危及大高雄飲用水安全，市府站在維護公共利益、人民安全立場收回土地，後續勞資爭議事件維護勞工權益，「希望球場應好好地跟員工協議，勞工局會積極協助保障勞工權益」。