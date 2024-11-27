去年花四分之一「救命錢」辦活動 高市府挨批

縣市政府編列的第二預備金向來被視為「救命錢」，多半用在救災、搶險等項目，高市民代不滿高雄市府去年花1.04億元的預備金辦跨年、彩繪、海洋派對及萬聖節等活動，比率高達四分之一，市府變活動公司。市長陳其邁強調合於規定，各縣市政府作法不同，去年較沒有颱風，二備金能用在更多用途，施政靈活調度。

議員許采蓁追查發現，市府去年花1.04億元第二預備金辦活動，包括台灣科技文化大會（TTXC）3550萬元、蓮池潭節慶1950萬元、高雄觀光亮點活動1500萬元、旗后燈塔彩繪1472萬元、海洋派對250萬元等；沒有二備金用在水利局。

比較其他五都，北市700萬元辦長青及青年展演、新北掛零、中市辦國慶焰火及新社花海共1600萬元，台南主要用在台灣燈會4900萬元及故宮特展275萬元，另在登革熱防治與治水花1億。

許采蓁說，前市長韓國瑜花三分之一的二備金防治登革熱及治水清淤，當時被酸浪費救命錢；如今陳其邁卻把四分之一的預備金辦活動，今年海洋派對已有2千萬元預算，二備金再給200萬元，萬聖節已有1200萬元預算，二備金再給300萬元。

「讓人完全無法認同！」許采蓁批，她可以接受今年市長花二備金補助颱風受災市民，不過涵蓋社會局動用200萬元兒少福利預算在內，萬聖節共花1500萬元，卻推託兒童罕病早療延長補助年限要明年才有錢編列，難道辦活動比照顧重症兒少及弱勢重要。

社會局長蔡宛芬說，補助活動符合規定，涉及修法才延至明年編列罕病早療延長預算，會研擬先行補助。

陳其邁說，二備金規範明確，如防汛道路、農路、水路及議員建議地方臨時急辦支出，以往市府年節沒有兒童節目，才推出為兒童節、萬聖節、春節的冬日遊樂，不讓兒少權益受損。

市府補充說明，今年二備金已核准29案、總金額2.54億元，水利局9800萬元，凱米颱風泡水車慰問、抽水站防汛及水閘門等項目，與環保局7800萬元災後救災人員等相關費用。此外，預算運用要以成果最大化為目標，以TTXC活動為例，花3550萬元吸引超過200萬人次，相較2024 TRENDY TAIPEI潮台北活動以7234萬元辦理，僅10萬人參與。