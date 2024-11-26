金門大橋遺留廢棄物遲未清惹民怨 縣府會勘要求改善

金門大橋自2022年通車以來，連結金門本島與烈嶼，成為重要交通樞紐，但大橋施工期間遺留的環境問題至今未解，包括大金門端的工程廢棄物堆積及臨時碼頭導致的土地流失，對當地環境與景觀造成嚴重影響。金門縣政府今天邀集金寧鄉公所與相關單位進行會勘，研擬解決對策，希望能在3個月內解決相關問題。

這項會勘由金門縣政府代理秘書長王登緯主持，包括金寧鄉長楊忠俊、金寧代表會主席黃文欣、副主席楊水信、代表李俊龍、交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇、國產署金馬辦事處主任張智傑、東丕營造與相關業管承辦人出席。

黃文欣、楊水信與李俊龍等人都說，在大金端遺留的大量工程廢棄物，包括有大型水泥模塊、廢棄鋼筋和其他工程材料，這些物件的所有權，目前為大橋前一手承包商國登營造所有，國登公司因工程進度嚴重落後，於二Ｏ一六年被交通部國道新建工程局解除合約，工程隨後由東丕營造接手。但新承包商在完工後，所有權為國登的廢棄物並未清理，而是遺留在現場，廠商互相推諉下，導致周邊環境被廢棄物佔據多年，嚴重影響整體景觀。

這些廢棄物長期堆積，不僅侵占空間，還對環境與景觀造成破壞，成為居民長期反映的痛點。另外，臨時碼頭作為施工期間的作業支援區，在工程結束後未進行適當的回填與恢復處理。由於填土不穩，加上海浪長期侵蝕，導致大面積土地流失，岸線大幅退縮。根據居民提供的對比影像，從2017年到2022年，該區域的土地流失問題愈發嚴重，影響當地生態與環境安全。

鄉長楊忠俊表示，公所爭取到經費，打算整治周邊環境，由於金門大橋是金寧鄉很重要的觀光景點，是許多遊客必定造訪的地方，因此公所有意針對該處環境進行美化，提供民眾休憩以及觀光客造訪旅遊。

經過將近40分鐘的會勘研商，王登緯裁示，要求高公局發函國登營造，限期內清除遺留的工程廢棄物，若逾期未處理，將依法認定其為廢棄物，並協調東丕營造協助清理，確保周邊環境恢復。