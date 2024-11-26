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12強賽／內野手張政禹首場家族見面會 在屏東車城鄉「辦桌」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中華隊內野手張政禹屏東車城鄉老家貼滿紅榜，讓阿嬤張錦妹超開心。圖／張恆勇提供
中華隊內野手張政禹屏東車城鄉老家貼滿紅榜，讓阿嬤張錦妹超開心。圖／張恆勇提供

世界棒球12強比賽落幕，台灣奪下冠軍寶座，舉國歡騰，內野手張政禹表現出色，昨晚從日本東京歸國，張父張恆勇迫不及待幫兒子安排家族見面會慶祝拿冠軍，張恆勇笑說，太多親朋好友要請客了，第一場訂在30日中午老家屏東車城鄉「辦桌」。

中華隊28位選手今在台北封路「棒球英雄台灣尚勇」大遊行，慶功場面壯大，老家在屏東車城海口村的張政禹，家人也已訂好筵席慶祝奪冠；張恆勇表示，不只高雄、屏東兩地親朋好友在約，連鄉長、縣長也在邀約，大家都想請張政禹吃飯，之後還要到高雄市府領獎。

爸爸說，兒子一回國就很忙，我要敲他的時間也很難安排，因為阿嬤非常開心，鄉代、鄉長都來家裡貼紅榜「台灣之光」、「球藝超群」、「為國爭光」，讓阿嬤非常高興，超級期待金孫回來吃飯，第一場見面會辦在車城鄉。

張爸爸說，張政禹在家中排行老二，小時候活潑好動，讀五權國小迷上玩樂樂棒球，哥哥、弟弟也都愛棒球，後來政禹主動說想加入棒球隊，就把3兄弟一起轉到中正國小打棒球。

他說從旁觀者角度看張政禹，對棒球的熱愛只有一個字形容「瘋」，瘋棒球的程度到了痴狂的地步，日曬雨淋都無法阻擋他對棒球的熱愛，就算球場上受傷了，也是咬牙忍痛又打又跑直到比賽結束。

半年前張政禹腳的十字韌帶受傷開刀，他努力拚復健，一個月後就能上場打球比賽，對棒球的堅持與熱情，讓他看了都佩服。

張恆勇提到，一個棒球選手養成很不容易，可是也絕對沒想到有一天拿冠軍，他形容奪冠那晚心情激動又感動「當時讓孩子去學棒球，主要是想希望身體強壯、不要學壞，想都沒想過會成為世界冠軍，太不可思議了，我想政禹也會覺得不可思議，家人們都為他感到驕傲」。

中華隊內野手張政禹屏東車城鄉老家貼滿紅榜，讓阿嬤張錦妹超開心。圖／張恆勇提供
中華隊內野手張政禹屏東車城鄉老家貼滿紅榜，讓阿嬤張錦妹超開心。圖／張恆勇提供

屏東 爸爸 老家

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