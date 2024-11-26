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高雄市促參考核獲「特優」 今年投資金額上看900億元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
財政部今天公布去年度促進民間參與公共建設業務考核結果，高雄市政府獲得為「特優」評等。圖／高市財政局提供
財政部今天公布去年度促進民間參與公共建設業務考核結果，高雄市政府獲得為「特優」評等。圖／高市財政局提供

財政部今天公布去年度促進民間參與公共建設業務考核結果，高雄市政府獲得為「特優」評等。副市長林欽榮表示，截至今年10月底，財政部認列高市府民間投資金額415億元，暫居全國之冠，其中左營高鐵科技之心公辦都更154億元，為全國最高。

促參推動委員會召集人林欽榮表示，財政部統計至10月底，高雄的促參簽約件數9件、415億元，金額暫居本年度招商王；財政局辦理「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」認列民間投資金額154億元，促參投資金額全國最高，感謝相關局處人員的努力及辛勞。

財政局陳勇勝進一步說明，本次業務考核以去年為受考核年度，透過相關局處的努力，已成功招商的「捷運橘線O10站聯合開發案」、「捷運黃線Y15站聯合開發案」等6案將陸續完成簽約，本年度民間投資金額預估共900億元，將突破2022年創下的708億元。

財政局指出，高雄市2022年以促參金額708億元奪得全國促參王，2023年金額203億元、全國第二，今年可望再創新高。

林欽榮 高鐵 高雄市

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