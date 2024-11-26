連江地檢署召開策略會議 全力維護農漁會選舉公平性

為迎接即將於114年2月15日展開的全國基層農會及漁會選任人員改選與總幹事遴選工作，金門高分檢檢察署與連江地區檢警調單位積極部署，今天召開「114年農漁會選舉查察聯期前策略會議」，並宣布成立「檢警調農漁會選舉查察情資整合平台」，旨在全面防範賄選與不法行為，確保選舉公正性。

會議由金門高分檢檢察長毛有增與連江地檢署檢察長謝謂誠共同主持，與會單位包括連江縣警察局、法務部調查局馬祖調查站、連江縣政府產業發展處、連江縣政府政風處等。毛有增提到，農漁會選舉賄選常見形式，並提出如何精進查賄技巧的寶貴建議。

謝謂誠則在會中宣布成立情資整合平台，由該署主任檢察官蔡杰承擔任召集人，並視情況定期召開會議，透過「情資共享、分進合擊」策略，提升偵查效率。

此外，各單位於會議中針對114年度選情及相關法規進行詳細分析。連江縣政府產業發展處則就農漁會組織生態進行說明，協助參與單位更深入理解相關背景。謝謂誠特別要求所有執法機關在執法過程中必須保持行政中立，嚴格遵守法定程序及偵查不公開原則。同時，他呼籲加強反賄選宣導，從源頭杜絕賄選行為，確保選舉公平進行。

謝謂誠進一步指出，檢舉賄選行為最高可獲得新臺幣200萬元獎金，並強調該署將對檢舉人身份進行嚴格保密，呼籲民眾踴躍檢舉，協助查察不法行為。檢方希望透過多方協力，共同維護連江地區良好的選舉文化。