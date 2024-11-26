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馬祖桶裝瓦斯糾紛有解 縣府：舊鋼瓶為買斷

中央社／ 連江縣26日電

針對南竿、北竿鄉近期桶裝瓦斯押金爭議，連江縣政府指出，傳統鋼瓶認定為用戶買斷，若因汰換等原因而更換複合式鋼瓶，則應重新支付押金。

連江縣議會第8屆第4次定期大會，本週為縣政總質詢，多位議員質詢瓦斯桶糾紛時指出，業者因瓦斯桶已達使用年限，或檢驗不合格等需汰舊換新，卻要求北竿鄉民眾購買瓦斯時，應配合更換為複合式鋼瓶，並支付2500元押金，地區民怨沸騰。

連江縣祕書長張龍德昨天回覆議員質詢時指出，與南北竿地區桶裝瓦斯業者了解後，縣府認定包含仍在使用中的傳統鋼瓶皆為民眾買斷，若因鋼瓶年限已達，或抽查不符合標準，需更換為複合式鋼瓶時，用戶應重新支付鋼瓶押金。

連江縣政府消費者保護官洪獻章今天接受議員質詢時回覆，依照107年公布之定型化契約，桶裝瓦斯業者向用戶收取押金時，需開立收據以資證明。用戶若不再向該業者購入瓦斯，可憑收據全額退還押金，依照現行費率，每桶押金為新台幣2500元。

洪獻章也說，為降低對民眾家計衝擊，與業者協調結果，民眾買斷的鋼瓶因無法使用而被汰換，若持有當年支付鋼瓶費用收據，可退還買斷費用，但若無收據，則扣除折舊費用後，退還新台幣200元。

洪獻章更提醒，除業者須依照定型化契約，承擔鋼瓶折舊、維護與檢測等費用外，民眾亦須主動索取並保存押金收據，以維自身權益。

南竿 台幣 議員

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