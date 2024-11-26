影／歡慶中華隊奪冠 金門神秘網友贊助101+101杯飲料免費喝

睽違32 年，為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，短短半小時就被民眾索取一空，後來有其他民眾得知，也致電給店家再度加碼捐出101杯飲料，讓本來以為沒得領的民眾超開心的。

『只要說出「Team Taiwan！」，免費飲料就送你喝』 世界棒球12強比賽前天落幕，中華隊以4比0力克日本隊封王，舉國歡騰，一位叫「金門50元神秘客」網友，昨晚打電話給八分舖金城店，表示要提供101杯烏龍奶綠跟民眾分享，後來店家在臉書貼出「慶祝中華隊世界12強奪金，贊助101杯飲料與大家一起慶祝」的訊息，立刻引起網路瘋傳。

今天12點多活動開始前，八分舖店門口就排了長長人龍，前往索取飲料的民眾各個年齡層都有，不只有年輕的球迷，也有不少人是攜家帶眷，帶著小朋友開心地大喊「Team Taiwan！」。

八分舖金城店老闆黃健明表示，這位網友是常客，他說要訂101杯飲料請大家，共花了5050元，沒想到訊息PO上網，後來又有另一位客人也致電說要加碼101杯，所以總共送出202杯，他們在今天14點開始發送，不到半小時就送出101杯，目前還在持續進行中，送完為止。