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影／歡慶中華隊奪冠 金門神秘網友贊助101+101杯飲料免費喝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料跟大家分享喜悅，拿到飲料的民眾開心跟老闆黃健明（中）合影。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料跟大家分享喜悅，拿到飲料的民眾開心跟老闆黃健明（中）合影。記者蔡家蓁／攝影

睽違32 年，為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，短短半小時就被民眾索取一空，後來有其他民眾得知，也致電給店家再度加碼捐出101杯飲料，讓本來以為沒得領的民眾超開心的。

『只要說出「Team Taiwan！」，免費飲料就送你喝』 世界棒球12強比賽前天落幕，中華隊以4比0力克日本隊封王，舉國歡騰，一位叫「金門50元神秘客」網友，昨晚打電話給八分舖金城店，表示要提供101杯烏龍奶綠跟民眾分享，後來店家在臉書貼出「慶祝中華隊世界12強奪金，贊助101杯飲料與大家一起慶祝」的訊息，立刻引起網路瘋傳。

今天12點多活動開始前，八分舖店門口就排了長長人龍，前往索取飲料的民眾各個年齡層都有，不只有年輕的球迷，也有不少人是攜家帶眷，帶著小朋友開心地大喊「Team Taiwan！」。

八分舖金城店老闆黃健明表示，這位網友是常客，他說要訂101杯飲料請大家，共花了5050元，沒想到訊息PO上網，後來又有另一位客人也致電說要加碼101杯，所以總共送出202杯，他們在今天14點開始發送，不到半小時就送出101杯，目前還在持續進行中，送完為止。

排第一位的李小姐表示，她在接近1點左右就去現場排隊了，很開心中華隊可以為國爭光，還是世界第一的好成績，因為沾中華隊的光，讓她可以有免費的飲料可以領。

為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，拿到免費飲料的民眾都超開心。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，拿到免費飲料的民眾都超開心。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門下午有免費領飲料活動，吸引民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門下午有免費領飲料活動，吸引民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，兩位金大女學生也到場排隊，並開心秀出免費飲料。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，兩位金大女學生也到場排隊，並開心秀出免費飲料。記者蔡家蓁／攝影
睽違32 年，為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，短短半小時就被民眾索取一空。記者蔡家蓁／攝影
睽違32 年，為慶祝中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，金門有1位熱情球迷今天下午自掏腰包提供101杯飲料來跟大家分享喜悅，短短半小時就被民眾索取一空。記者蔡家蓁／攝影

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