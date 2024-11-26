12強賽／以屏東為榮！重砲吉力吉撈‧鞏冠獲屏縣加發70萬元

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰中以4比0完封日本，屏東縣政府25日表示，鼓勵並感謝台灣英雄，加碼屏東籍選手70萬元獎，當初調查設籍屏東僅1人瑪家鄉涼山村吳俊偉。中華隊昨返台後，吉力吉撈‧鞏冠說，「我以屏東為榮。」求學過程在台中，但因熱愛屏東，多年前已將戶籍轉回屏東縣，縣府因此也發給他70萬元獎金。

12強賽中有3名來自於屏東的選手，包括張政禹、瑪家鄉涼山村吳俊偉，及原籍瑪家鄉佳義村排灣族人的吉力吉撈‧鞏冠。

然而，吉力吉撈出生於台中市，小學就讀大仁國小，國高中就讀西苑高中，大學畢業後，他決定赴美闖闖。2013至2021年旅美8年，而就在他就快接近大聯盟時，因疫情之故，2021年決定返台發展並效力中職味全。

吉力吉撈在美國吸收棒球養分，讓他實力大爆發，吉撈以其精湛的投球技術和穩定的表現著稱。吉力吉撈在中華職棒的突出表現使他成為球迷們的最愛，他的出色防守和關鍵時刻投球，讓他連2年（2022及2023年）獲中職全壘打王。

吉力吉撈的出色表現，在本次2024年世界棒球12強賽，打數15，得分：2，全壘打1，安打數5，打擊率0.333，長打率0.666，攻擊指數：1.012，屏東縣政府將加碼頒發70萬元獎金。

縣府強調，感謝屏東選手為國爭光，讓世界看見台灣，除針對設籍屏東選手加碼獎勵，感謝多年來屏東基層體育推展有成。未來仍會更積極提升縣內棒球運動環境，並推動各項體育政策。目前如火如荼進行中的屏東國際棒球場，完工啟用後將提供更優質的場地讓選手們大展身手，也將引進更多賽事，讓棒球風氣在屏東再現風采。