快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

2025義大世界999秒跨年煙火 1分鐘模擬動畫公布

中央社／ 高雄26日電
義大世界10月28日公布2025年跨年煙火首波資訊，999秒煙火分為「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」4大主題。 圖／（義大世界提供）中央社
義大世界10月28日公布2025年跨年煙火首波資訊，999秒煙火分為「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」4大主題。 圖／（義大世界提供）中央社

每年施放跨年煙火的義大世界，今天公布2025年跨年煙火1分鐘模擬動畫。義大世界說，今年特別打造光之柱煙火、經典環場煙火及高空煙火巨幕等特色煙火，讓民眾感受震撼與精彩。

「2025紫耀義大，義享同樂」的義大世界跨年煙火活動，將於2025年1月1日凌晨0時施放999秒跨年煙火，今天公布1分鐘煙火模擬動畫。

義大世界表示，今年999秒的煙火共分為4大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」。其中，全新獨家打造的光之柱煙火，是台灣首度亮相的獨家設計，煙火如同柱子般直衝天空，充滿力量與科技感。

此外，睽違6年的環場跑動煙火，也將經典再現。煙火沿著整個施放場地奔跑燃放。義大世界表示，今年提升了煙火密度，壯觀的煙花光影璀璨流動，絕對震撼。

中低空煙火則將採用空運來台的西班牙頂級煙火彈，亮度和飽和度高，煙花色彩更加亮麗。還有國際大秀規模的高空煙火，超過數百枚的高空煙火同時綻放，如同繁花覆蓋夜空，形成一幅煙火巨幕，效果炫目華麗。

而義大皇家酒店與義大天悅飯店也推出跨年住房專案，於12月31日入住雙人房1晚，含早餐及跨年夜特製晚餐，專案價天悅新台幣1萬3800元起、皇家1萬6800元起，每增1人加價3000元起，就可直接升等至家庭房。

義大皇家酒店也推出加價優惠，每人只需加價242元即可將跨年夜特別晚餐升等至館內4大主題餐廳享用。此外，每年大受好評的飯店星光宵夜也已開賣，可在遼闊的戶外場域享受美食，感受煙花於眼前綻放的精彩。

義大遊樂世界跨年夜則推出摩天輪VIP煙火派對，除了煙火景第1排的摩天輪平台跨年888元專案，還有摩天輪VIP包廂6人專案，並贈送6張樂園門票，只要6999元。另外摩天輪平台還有音樂派對，12月15日前限量販售。

義大世界 跨年 飯店

延伸閱讀

募資太成功！《涼宮春日》動畫原班人馬將推三首新主題曲、三支3D MV

皇家可口掛牌 擴大版圖

動畫瘋均分1.5星《極速星舞》還有後續？製作人員透露新動畫企劃

熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

相關新聞

高雄議員批市府濫用「救命錢」辦活動 市府強調合於規定

縣市政府編列的第二預備金向來被視為「救命錢」，多半用在救災、搶險等項目，民代不滿高雄市府去年花1.04億元的預備金辦跨年...

八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

屏東林邊鄉在八八風災中受到重創，水淹到2、3層樓高，災後10多年來縣府進行多項治水工程，現鄉內積淹水狀況已大為改善。不過...

高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

近年物價飆漲，年菜募集不易，高雄市立小港醫院與華山基金會今天舉行「幸福年菜集愛心」年菜捐贈活動，院長洪志興宣示，今年捐贈...

賴總統贈匾給奧運雙金牌李洋 金門宗族辦隆重晉匾儀式

為表彰連續兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋的卓越成就，賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖...

台積電2奈米廠今「進機」 陳其邁：20所高中職推半導體先修課程

台積電高雄第一座2奈米廠今早低調舉辦進機儀式，議員黃文志擔心生育率下降及國外競爭，高雄半導體人才供應出現缺口，應比照中油...

高雄南區焚化爐BOT改建引疑慮 陳其邁：民間經營效率高

高雄南區資源回收廠（南區焚化爐）營運逾24年，焚化效率降至61%，高市環保局啟動促參BOT案推動建置新廠，市議員劉德林今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。