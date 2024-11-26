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八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。圖／縣府水利處提供
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。圖／縣府水利處提供

屏東林邊鄉在八八風災中受到重創，水淹到2、3層樓高，災後10多年來縣府進行多項治水工程，現鄉內積淹水狀況已大為改善。不過官埔地區及親林公園易淹水問題仍在，屏東縣政府因此進行官埔抽水站及導水路工程，今日舉行啟用典禮。

林邊鄉在八八風災中遭破堤的林邊溪水漫淹，整個鄉幾乎滅頂，水退後甚至還留下1樓高的泥巴，清了幾個月才恢復市容。風災過後縣府在林邊鄉進行多項治水工程，投入總經費近10億元，經幾次颱風豪雨檢驗，過往林邊逢雨必淹的情形已獲明顯改善。

不過官埔地區及親林公園周邊因地勢低窪排水不佳，仍易因颱風豪雨而積淹水，縣政府因此爭取前瞻基礎建設計畫經費1.3億元補助，設置官埔抽水站及導水路工程，包括總長約1.3公里（2至3公尺寬）的排水明渠以及一座有3台1cms抽水機組的抽水站。

工程經歷4年，今年9月完成抽水站以及導水路工程，並於今日啟用。縣長周春米表示，林邊官埔抽水站每秒可抽取3cms，加上鄉公所移動式抽水機，共達6cms排水量，可有效改善官埔地區積淹水情形，讓鄉親不再因淹水而煩惱。

周春米說，7月凱米颱風為南台灣帶來破紀錄雨量，多地出現積淹水災情，當時縣府已規畫12項改善計畫，總工程經費約27億餘元，獲得中央經費補助及行政協助。在極端氣候下相關治水防洪設備、設計都應與時俱進，才能在災時運作並發揮功效。

林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。記者潘奕言／攝影
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。記者潘奕言／攝影
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。記者潘奕言／攝影
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。記者潘奕言／攝影
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。圖／縣府水利處提供
林邊鄉官埔抽水站以及導水路工程今日啟用，每秒可抽取3cms排水量。圖／縣府水利處提供

凱米颱風 屏東縣政府 淹水

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