八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

屏東林邊鄉在八八風災中受到重創，水淹到2、3層樓高，災後10多年來縣府進行多項治水工程，現鄉內積淹水狀況已大為改善。不過官埔地區及親林公園易淹水問題仍在，屏東縣政府因此進行官埔抽水站及導水路工程，今日舉行啟用典禮。

林邊鄉在八八風災中遭破堤的林邊溪水漫淹，整個鄉幾乎滅頂，水退後甚至還留下1樓高的泥巴，清了幾個月才恢復市容。風災過後縣府在林邊鄉進行多項治水工程，投入總經費近10億元，經幾次颱風豪雨檢驗，過往林邊逢雨必淹的情形已獲明顯改善。

不過官埔地區及親林公園周邊因地勢低窪排水不佳，仍易因颱風豪雨而積淹水，縣政府因此爭取前瞻基礎建設計畫經費1.3億元補助，設置官埔抽水站及導水路工程，包括總長約1.3公里（2至3公尺寬）的排水明渠以及一座有3台1cms抽水機組的抽水站。

工程經歷4年，今年9月完成抽水站以及導水路工程，並於今日啟用。縣長周春米表示，林邊官埔抽水站每秒可抽取3cms，加上鄉公所移動式抽水機，共達6cms排水量，可有效改善官埔地區積淹水情形，讓鄉親不再因淹水而煩惱。