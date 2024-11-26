快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲唱「台灣尚勇」

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立小港醫院與華山基金會小港愛心天使站今辦「港醫華山愛長輩 幸福年菜集愛心」的年菜捐贈公益活動。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立小港醫院與華山基金會小港愛心天使站今辦「港醫華山愛長輩 幸福年菜集愛心」的年菜捐贈公益活動。記者郭韋綺／翻攝

近年物價飆漲，年菜募集不易，高雄市立小港醫院與華山基金會今天舉行「幸福年菜集愛心」年菜捐贈活動，院長洪志興宣示，今年捐贈目標360份，盼讓弱勢獨居長輩過好年。

洪志興指出，與華山基金會合作募集年菜已有12年，捐贈年菜份數超過4000份，今年訂下目標幫弱勢長輩募到年菜，也邀長輩到醫院做肌少症檢測、咀吞衛教、失智症檢測及用藥安全衛教，讓長輩在社區生活能夠更加安全與健康。

此外，小港醫院長期在社區深耕推動「I CARE社區關懷服務計畫」與華山小港天使站合作，由院內醫護同仁及各職類員工組成志工團隊，到社區弱勢長輩家中訪視，提供心理關懷與情緒支持、營養飲食衛教、用藥安全訪視等服務，10多年來探訪長輩達300位，捐贈物資及善款累積價值亦超過200萬元。

華山基金會表示，高雄與金門地區服務約1500位失依、失能、失智的三失長輩，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助、年節關懷等免費到宅服務，並不定期舉辦社區服務活動，促進長輩社會參與，目前正募集愛心年菜，每份1000元，期盼社會大眾共襄盛舉。

高雄市立小港醫院與華山基金會小港愛心天使站今辦「港醫華山愛長輩 幸福年菜集愛心」的年菜捐贈公益活動。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立小港醫院與華山基金會小港愛心天使站今辦「港醫華山愛長輩 幸福年菜集愛心」的年菜捐贈公益活動。記者郭韋綺／翻攝

年菜 長輩

延伸閱讀

「感恩聖仁基金會」助設永康2站 華山基金會今辦感恩會

高雄少女落軌遭火車撞死 家屬怒告司機、站務員結果出爐

從忠犬、裸女到彩虹屋 彰化市忠權社區彩繪創意無底限

影／台積電高雄廠今舉辦進機典禮 2奈米晶片明年投產

相關新聞

高雄議員批市府濫用「救命錢」辦活動 市府強調合於規定

縣市政府編列的第二預備金向來被視為「救命錢」，多半用在救災、搶險等項目，民代不滿高雄市府去年花1.04億元的預備金辦跨年...

八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

屏東林邊鄉在八八風災中受到重創，水淹到2、3層樓高，災後10多年來縣府進行多項治水工程，現鄉內積淹水狀況已大為改善。不過...

高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

近年物價飆漲，年菜募集不易，高雄市立小港醫院與華山基金會今天舉行「幸福年菜集愛心」年菜捐贈活動，院長洪志興宣示，今年捐贈...

賴總統贈匾給奧運雙金牌李洋 金門宗族辦隆重晉匾儀式

為表彰連續兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋的卓越成就，賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖...

台積電2奈米廠今「進機」 陳其邁：20所高中職推半導體先修課程

台積電高雄第一座2奈米廠今早低調舉辦進機儀式，議員黃文志擔心生育率下降及國外競爭，高雄半導體人才供應出現缺口，應比照中油...

高雄南區焚化爐BOT改建引疑慮 陳其邁：民間經營效率高

高雄南區資源回收廠（南區焚化爐）營運逾24年，焚化效率降至61%，高市環保局啟動促參BOT案推動建置新廠，市議員劉德林今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。