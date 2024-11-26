高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

近年物價飆漲，年菜募集不易，高雄市立小港醫院與華山基金會今天舉行「幸福年菜集愛心」年菜捐贈活動，院長洪志興宣示，今年捐贈目標360份，盼讓弱勢獨居長輩過好年。

洪志興指出，與華山基金會合作募集年菜已有12年，捐贈年菜份數超過4000份，今年訂下目標幫弱勢長輩募到年菜，也邀長輩到醫院做肌少症檢測、咀吞衛教、失智症檢測及用藥安全衛教，讓長輩在社區生活能夠更加安全與健康。

此外，小港醫院長期在社區深耕推動「I CARE社區關懷服務計畫」與華山小港天使站合作，由院內醫護同仁及各職類員工組成志工團隊，到社區弱勢長輩家中訪視，提供心理關懷與情緒支持、營養飲食衛教、用藥安全訪視等服務，10多年來探訪長輩達300位，捐贈物資及善款累積價值亦超過200萬元。