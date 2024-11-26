接機12強中華隊挨批 伍麗華曝花環原民文化意義

勇奪世界12強棒球賽冠軍中華隊昨晚風光回國，立委伍麗華帶花環接機挨批硬蹭。伍麗華今天表示，花環是同鄉選手部落族人託付，是原民文化習慣，盼跨族群理解。

中華隊選手吉力吉撈．鞏冠（GiljegiljawKungkuan）出身屏東瑪家鄉佳義村，選手吳俊偉出身同鄉的涼山村，同樣來自佳義村的民進黨籍原民立委伍麗華昨天帶花環接機，網路出現「硬蹭」批評聲浪。

伍麗華今天臉書發文澄清，受到部落族人託付，要為同村與隔壁村孩子獻上花環，為此自己孩子幫忙從屏東佳義村一路轉車北上，帶著部落媽媽親手採摘，以萬壽菊與腎蕨製作的30個花環，生鮮送達台北高鐵站。自己再接手帶去桃園機場，希望可以在他們返抵國門時，把榮耀冠冕獻給英雄。

伍麗華說明，在原民文化中，長輩為優秀年輕人戴上榮耀冠冕給予鼓勵與祝福，是常見的文化習慣。而族人十分可愛，不僅為自家排灣族孩子準備花環、更為所有選手和教練團準備，希望分享祝福和榮耀。

伍麗華在入境大廳將花環分遞給不分原漢的選手與教練，遭工作人員告知要求等球員教練受訪完再給，因為網路上有人在罵「不好看」。她說，第一時間非常驚訝，但思量是因文化差異，不是所有人都能夠理解給予花環的意義。拿到花環者有人開心、有人困惑，時間有限無法好好解釋。

伍麗華說，吉力吉撈．鞏冠與吳俊偉，出來後遠遠看到便加快速度、一邊拿下帽子，低下頭接受來自部落的祝福和榮耀，「這是來自我們族群的默契和理解」，感到非常欣慰，也希望這樣的理解，未來能夠跨越族群鴻溝。

伍麗華指出，紐西蘭在國家重大體育競賽，不論選手是否為毛利人，都會一起以毛利戰舞Haka提振士氣；在夏威夷各種交流場合，原民與否都會戴上扶桑花圈彼此迎接和祝福，成為整個島嶼共享的文化習慣。這些「就是我們一直在努力的族群主流化」。