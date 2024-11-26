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賴總統贈匾給奧運雙金牌李洋 金門宗族辦隆重晉匾儀式

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖厝舉行隆重的晉匾儀式，現場吸引眾多宗親及地方人士參與，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖厝舉行隆重的晉匾儀式，現場吸引眾多宗親及地方人士參與，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

為表彰連續兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋的卓越成就，賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖厝舉行隆重的晉匾儀式，由於李洋近期忙於教書，無法參與，改由父親李峻淯代替，現場吸引眾多宗親及地方人士參與，場面熱鬧。

古寧頭鄉親得知是賴總統的賀匾，都相當重視，數十人在上午9點多就從北山車站集合開始，隨即抬著匾額在村莊內遊行，途經四公祖厝、炎祿厝、清土商店、真武殿，最後抵達主房宗祠，隨即開始第一場祭祖晉匾儀式，包括金門縣議長洪允典、金門副縣長李文良、金寧鄉長楊忠俊與古寧村長李開陣等人與村中的耆老都到場參與，儀式依循古禮進行。

李峻淯在受訪時表示，這次晉匾是代表國家元首的肯定，全家人都覺得很光榮，因李洋近期剛接任副教授專注於教學工作，無法親自參與，特別請他返鄉參與； 李峻淯透露，他們是在約1個月前接到總統要送賀匾的消息，他第一時間趕緊跟胞兄李開陣與村中長老們說，但因為他長期旅居在外，感謝胞兄協助張羅所有的相關晉匾儀式。

洪允典表示，總統的賀匾表達對李洋在國際體壇傑出表現的肯定，並鼓舞宗族後代繼續為金門與國家爭光，也充分顯示國家對李洋的高度重視。

李文良表示，陳縣長因為主持治安會報，不克前來，特別請他跟鄉親們致意，也感謝賴總統重視還有幫忙李洋來晉匾，這代表李洋的表現得到各界肯定；關於李洋紀念館目前的進度？李文良說，賴總統有答應要補助經費，這部分縣府還在跟體育署爭取，至於人才培訓的計畫，這部分教育處體健科也在規劃當中。

至於李洋出任觀光大使與金酒代言人部分，李文良指出，目前金酒跟觀光處都有跟李洋經紀人在做一個聯繫，可能是看用什麼樣的合作方式，雙方還在跟經紀人確認中，他說，會請業管單位盡快去落實。

賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，李洋父親在儀式結束後，也跟族人一一握手致意。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，李洋父親在儀式結束後，也跟族人一一握手致意。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家人今天抬著匾額在村莊繞行，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家人今天抬著匾額在村莊繞行，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖厝舉行隆重的晉匾儀式，由李洋父親李峻淯代替祭祖晉匾，現場吸引眾多宗親及地方人士參與，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，古寧頭李家今天在李氏家廟與主房祖厝舉行隆重的晉匾儀式，由李洋父親李峻淯代替祭祖晉匾，現場吸引眾多宗親及地方人士參與，場面熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，李洋父親在儀式結束後，也跟族人合影留念。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統致贈「奧運雙金」匾額給奧運雙金牌選手李洋，李洋父親在儀式結束後，也跟族人合影留念。記者蔡家蓁／攝影

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