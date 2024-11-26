祈福素食市集親子嘉年華 12月28日枋寮登場
2024年底屏東枋寮將舉辦跨年前最特別的祈福盛事，屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺及社團法人台灣金指山慈善會，今年全新規畫年度大型活動「金指山河·愛護永恆」將於12／28盛大登場，現場集結祈福、素食市集、親子嘉年華及無酒精佛系電音派對，為迎接2025跨年活動進行暖身。
位在枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺長期鼓勵大眾茹素，以「護佑山河」為己任，並以此信念普渡眾生。金指山住持法光法師表示，枋寮位於國境之南，高雄往來恆春半島、墾丁與台東的必經地，枋寮有山有海、還有很多其他美好的人事物，因此希望透過豐富多元又創新的活動，來吸引大家感受這片土地的美好，共同愛護我們的環境與地球生態。
這場「金指山河·愛護永恆」規劃了從白天到夜晚的嘉年華派對跨年暖身活動，白天將有親子園遊嘉年華，有重量級明星輪番登台，包括有金嗓歌后葉璦菱、張秀卿及董育君、辦桌二人組、YOYO台草莓姐姐與孩子們開心互動，活動現場有創意素食市集，精選多種美味健康的素食料理。夜晚場則規劃佛系無酒精電音派對，要打破傳統跨年印象，讓參與者以清醒正量且愉悅的方式感受音樂的魅力，並會傳達愛護地球的理念，邀請包括百大網紅DJ妖嬌與韓國人氣DJ Jason、Green、38 Sun、Sun B，共同打造跨文化電音饗宴。而韓國電音和尚DJ日進大師，也會呈現結合禪意與節奏的音浪，傳達青少年環保永續，愛護地球的良好觀念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言