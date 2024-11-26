祈福素食市集親子嘉年華 12月28日枋寮登場

2024年底屏東枋寮將舉辦跨年前最特別的祈福盛事，屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺及社團法人台灣金指山慈善會，今年全新規畫年度大型活動「金指山河·愛護永恆」將於12／28盛大登場，現場集結祈福、素食市集、親子嘉年華及無酒精佛系電音派對，為迎接2025跨年活動進行暖身。

位在枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺長期鼓勵大眾茹素，以「護佑山河」為己任，並以此信念普渡眾生。金指山住持法光法師表示，枋寮位於國境之南，高雄往來恆春半島、墾丁與台東的必經地，枋寮有山有海、還有很多其他美好的人事物，因此希望透過豐富多元又創新的活動，來吸引大家感受這片土地的美好，共同愛護我們的環境與地球生態。