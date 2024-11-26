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台積電2奈米廠今「進機」 陳其邁：20所高中職推半導體先修課程

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄左楠區議員黃文志憂心未來高科技產業人才不足，希望市府提早做好準備。記者徐白櫻／翻攝
高雄左楠區議員黃文志憂心未來高科技產業人才不足，希望市府提早做好準備。記者徐白櫻／翻攝

台積電高雄第一座2奈米廠今早低調舉辦進機儀式，議員黃文志擔心生育率下降及國外競爭，高雄半導體人才供應出現缺口，應比照中油及台電模式推動產學合作，提供就業保障名額。市長陳其邁表示，全市20所高中職規畫半導體先修課程，陸續推動先期的職涯規畫與課程。

議員黃文志指出，根據人力銀行2024年第二季求職資訊，每月平均徵求2.6萬科技人才，其中南部占16.3％， 高雄需求為4200人，台積電P1廠今天進機，P2、P3廠施工中，P4、P5進入環評作業，因生育率下降、海外競爭及課綱改制導致理工人才減少等因素，高雄半導體產業人才存在隱憂。

黃文志說，為替半導體人才做準備，市府應在各大學擴大產學合作，規畫更多國、高中職增設專班或舉辦半導體課程，並比照中油、台電成立專班或產學合作建教班，保障學生就業管道。

市長陳其邁回應，高雄已有20所高中職規畫半導體先修課程，另包括國教署半導體課程計畫、學校自辦半導體課程及產學合作等模式；教育局也積極引進高雄大學、中山大學、清大、交大及高科大等理工半導體相關學校對接高中，擴大培育相關人才。

此外，黃文志希望不是只有高中職學生有機會參與半導體產業，還可以向下扎根，如舉辦暑期培訓營隊或校內社團，讓學生從小培養興趣。陳其邁說，國高中同學比較容易理解科技產業發展趨勢，若年紀太小可能會覺得太艱深，會以宣導為主。

從動土到完工只花2年多時間，台積電高雄P1廠今天舉辦進機儀式，明年將正式量產。記者劉學聖／攝影
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從動土到完工只花2年多時間，台積電高雄P1廠今天舉辦進機儀式，明年將正式量產。記者劉學聖／攝影
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半導體 台積電 教育局 陳其邁

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